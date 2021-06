Hannover

Klimaschutz mit höchster Priorität – dafür will in Hannover eine neu gegründete Wählergemeinschaft kämpfen. Das „Klimabündnis Hannover“ tritt zur Kommunalwahl am 12. September an. Eine Ratsliste und die Vorschläge für zwei Stadtbezirksräte (Kirchrode-Bemerode-Wülferode sowie Südstadt-Bult) stehen.

Das Klimabündnis Hannover setzt sich die klimapolitische Wende vor Ort als Ziel. „Wir brauchen eine entschlossene, konsequente Klimapolitik, um das Pariser Klimaabkommen einhalten zu können und die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren“, so das Bündnis.

Schneller Kohleausstieg ist auch ihr Ziel

Hannover soll bereits 2035 vollständig klimaneutral sein, heißt es in einer ersten Erklärung. Das ist zwar vom Rat bereits im vergangenen Sommer beschlossen worden, ein konkreter Plan zur Umsetzung liegt aber noch nicht vor.

Auf den Listen finden sich einige aus der Klimaschutzbewegung bekannte Namen. Etwa Anette Volland, ehemalige Fraktionschefin der Grünen im Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode, Julia Förster von Extinction-Rebellion und Timo Görs vom Bündnis Hannover erneuerbar, das sich für den schnelleren Kohleausstieg in Stöcken einsetzt. Das genau sieht der Kompromiss zwischen Enercity, Stadt Hannover und der Initiative „Hannover erneuerbar“ vor, über den der Rat in seiner Sitzung am 15. Juli entscheiden wird.

Veränderungen in großem Stil gefragt

„Wir sind uns bewusst, dass diese große Transformation anspruchsvoll ist und strukturelle wie politische, institutionelle, kulturelle Veränderungen erfordert. Wir sind überzeugt, dass sie nur gelingen kann, wenn auch die Bürger und Bürgerinnen innen in wichtige Entscheidungsprozesse wirklich einbezogen beziehungsweise an diesen beteiligt werden. Nur so ist gewährleistet, dass wegweisende Entscheidungen akzeptiert, umgesetzt und die Auswirkungen des erforderlichen Umbaus sozial gerecht gestaltet werden“, so das Bündnis weiter.

Von Vera König