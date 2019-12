Klimabilanz der Region Hannover: So groß ist der CO2-Fußabdruck in Ihrer Nähe

HANNOVER

Alle reden über das Wetter – die Region Hannover nicht. Sie redet über Klimapolitik. Seit langer Zeit sind Verwaltungen und Kommunalpolitik bemüht, klimafreundlicher zu werden. Und man kann sagen: Der ökologische Fußabdruck der Menschen in der Region Hannover ist gut, aber noch nicht gut genug.

Der Kohlendioxid-Verbrauch (CO2) der Menschen im Raum Hannover ist um ein Drittel niedriger als im Rest der Republik. Allerdings wird das Ziel, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent zu senken, misslingen. Das geht aus der Energie- und CO2-Bilanz mit dem statistischen Material von 2015 hervor. Allerdings konnte man die Emission des Klimakillers seit 1990 um 27 Prozent senken.

Verkehrssektor belastet die Klimabilanz

Doch wie kompliziert das Thema ist, geht aus einer Anfrage von Bernward Schlossarek, CDU-Fraktionschef in der Regionsversammlung, hervor. Er fragte nach der CO2-Bilanz seiner Heimatstadt Lehrte. „Im Verkehrsbereich verursacht der Straßenverkehr die höchsten Emissionen (93 Prozent)“, heißt es in der Antwort der Regionsverwaltung. Lehrte wird auch die „gekreuzigte Stadt“ genannt; A 2 und Eisenbahnlinien zerschneiden die Kommune, die A 7 ist auch nicht weit. Der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich beträgt in Lehrte 61 Prozent der Gesamtemissionen.

Ganz anders die Situation in Hemmingen: Hier liegt der CO2-Verbrauch pro Kopf nochmal um die Hälfte niedriger als beim Rest der Region. Leben in Hemmingen also nur verträumte Ökos und Veganer? Sicher nicht. Aber es gibt kaum Landwirtschaft, nur wenige gewerbliche Großverbraucher und weit weniger Lkw-Verkehr im Vergleich zu anderen Kommunen.

Lokale Besonderheiten prägen den CO2-Ausstoss

Anders sieht es in Sehnde aus: Dort haben Firmen mit 71 Prozent den größten Anteil am Energieverbrauch. Größere Unternehmen verbrauchen hier viel Energie, deshalb haben die Sehnder den höchsten CO2-Verbrauch pro Kopf. In Wunstorf weist ein anderes Extrem-Beispiel auf. Dort schlägt die Abfallwirtschaft mit mehr als 97.000 Tonnen CO2-Äquivalent zu Buche, der mit Abstand höchste Wert. Auf der Deponie in Kolenfeld landen die Abfälle der 1,1 Millionen Einwohner der Region.

„Die entscheidenden Bereiche im Klimaschutz liegen auf Bundesebene“, sagt Schlossarek. Auf kommunaler Ebene sieht er Handlungsbedarf beim Erschließen von Moorflächen, neuen Konzepten für den Waldbau und einem vereinfachtem Preissystem im Öffentlichen Nahverkehr. Auf Bundesebene sieht er vor allem zwei Dinge: „Die sehr gute Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr ist der Schlüssel für die Verkehrswende“, sagt Schlossarek. Und schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren bei Bauprojekten.

Steigt Jahresmitteltemperatur um 3,5 Grad?

Laut einer Untersuchung der Region Hannover aus dem Jahr 2016 ist die Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 1981 und 2010 um ein Grad Celsius gestiegen. Ändert sich nichts, dann erhöhe sich die Jahresmitteltemperatur bis 2100 um 3,5 Grad, lautet die Prognose. Die Zahl der Sommertage nimmt zu, die Zahl der Frosttage verringere sich von 71 (1990) auf 27. Die Folge des aus dem Gleichgewicht geratenen Klimas seien Hitzeperioden und Überflutungen – auch in der Region Hannover.

Die Region Hannover produziert bereits 35 Prozent der Energie aus Wind (86 Prozent) und Sonne (13 Prozent). Allerdings stagniert derzeit der Ausbau der Windenergie; nicht nur in der Region Hannover. Gesetzliche Regelungen und Bürger-Proteste (bundesweit 1000 Bürgerinitiativen gegen Windenergie) erschweren den Ausbau der regenerativen Energie.

Klimapolitik Bis 2050 will die Region Hannover klimaneutral sein. Aktuell sind im Haushalt 2020 der Region die Anschaffung von 48 E-Bussen für die Üstra vorgesehen. Auch Verbesserungen im Öffentlichen Nahverkehr (zum Beispiel wird die Schul-Card „Ganzjahres-Netzkarte“) sollen Menschen zum Umsteigen vom Auto in Bahn und Bus bewegen. Die Stadt Hannover hat ihre 653 Gebäude als Klimakiller Nummer eins ausgemacht. Mit Neubauten und energetischen Sanierungen sollen diese CO2-Löcher gestopft werden. Das sind nur einzelne Beispiele von ganz vielen. Zum Klimaschutz gehört auch der Ausbau des Radwegenetzes, der Aufbau eines Solarkatasters oder eines Elektromobilitäts-Konzeptes. Und der Fantasie sind derzeit keine Grenzen gesetzt: So wollen SPD und CDU in der Regionsversammlung dafür sorgen, dass zwei mit Wasserstoff angetriebene Busse für den öffentlichen Nahverkehr angeschafft werden. Die Grünen in der Regionsversammlung wollen im Klimaschutz eine fachübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Bereich erreichen. Grünen-Fraktionsvorsitzende Evrim Camuz: „Um das Klimaziel 2050 zu erreichen, brauchen wir jetzt rasch und effektiv wirkende Klimaschutzmaßnahmen.“ Konkret heißt das: Regionsgebäude sollen künftig im Passivstandard oder Plus-Energie-Standard gebaut werden. Gewerbegebiete nur noch als „Zero-Emission-Parks“ gebaut werden. Und in einem regionsweiten Mobilpass werden künftig alle Angebote „einfach, preiswert und komfortabel“ kombiniert.

Von Thomas Nagel