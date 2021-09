Hannover

Die Polizei Hannover hat sich jetzt gegenüber der NP zu den Vorwürfen der Klimaaktivisten aus dem Camp am Rathaus geäußert. Das zur Fridays for Future-Bewegung gehörende „Protestlager“ wirft der Polizei vor, sich am vergangenen Sonntag während ihres Einsatzes auf dem Camp unverhältnismäßig verhalten, unnötigerweise mit Gewalt und teils aus reiner Schikane vorgegangen zu sein.

Die Einsatzkräfte entfernten Transparente und Banner, um den Vorgaben des niedersächsischen Feiertagsgesetzes (Versammlungsruhe an Sonntagen) genüge zu tun.

Laut Polizeisprecher Michael Bertram waren der Camp-Leitung die verfügten Beschränkungen von Anfang an deutlich gemacht worden, auch, als das Camp noch etwas uneinsichtbarer im Maschpark hinter dem Rathaus war. Zuletzt habe man darauf nochmals am 30. August schriftlich hingewiesen.

Polizei: Hinweise nach Umzug

Erst am vorvergangenen Wochenende habe es Hinweise gegeben, dass sich die Camp-Aktivisten – inzwischen auf den Trammplatz vor dem Rathaus umgezogen – nicht an alle Beschränkungen hielten. Im Nachgang sei die Versammlungsleitung mehrfach aufgefordert worden, die Ordnungsmäßigkeit wieder herzustellen, dies „im Sinne einer Deeskalationsstrategie“ etwa auch am Donnerstag, Freitag und Samstag.

„Uneinsichtig“ gezeigt

Doch habe sich die Versammlungsleitung „nicht einsichtig gezeigt, weswegen wir am Sonntag eine Ersatzvornahme gemacht haben“, erklärt Bertram. Das sei „keine willkürliche Handlung, da gibt es einfach dieses Gesetz und das ist eben einzuhalten“. Da sich einige anwesende Personen den Polizisten in den Weg gestellt hätten, sei es „zur Anwendung einfacher körperlicher Gewalt“ gekommen, indem Personen zur Seite geschoben worden seien.

Diese Aktion sei nach der Aufforderung, die Transparente und Banner für die Zeit der vom Gesetz verlangten Versammlungsruhe abzunehmen das mildeste Mittel gewesen. Der Polizeisprecher zur NP: „Im Vorfeld sind alle Möglichkeiten abgewogen worden – man hätte auch zu dem Schluss kommen können, das Camp zu räumen.“

Von Ralph Hübner