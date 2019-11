Klima-Botschaften an Hannovers Statuen verschwunden

Hannover

„Diesen Freitag gehen Figuren in der gesamten Stadt in die Offensive“ – die Ankündigung von Fridays for Future klang vollmundig, zu sehen bekam die Aktion aber die wenigsten Hannoveraner. Die Botschaften an den Nanas und den Göttinger Sieben sowie an dem „Mann im Regen“ und am Schillerdenkmal waren schon am frühen Vormittag wieder entfernt. Nur die Löwen an der Uni durften noch etwas länger vor dem Artensterben warnen. Wer die Schilder wieder entfernt hat, ist noch unklar. Die Stadt prüft den Fall.

Mit der Aktion fordert Fridays for Future „konkrete Maßnahmen für konsequenten Klimaschutz“ von der Stadt. Die Aktivisten beziehen sich dabei auch auf die Wahl des Grünen Belit Onay zum Oberbürgermeister von Hannover. „Dieser hat von den Wählern den klaren Auftrag bekommen, einen Fokus auf Klimaschutz zu setzen“, heißt es in einem Schreiben.

Das ist geblieben am Schillerdenkmal: eine Ankündigung zum globalen Klimastreik am 29.11. Quelle: NANCY HEUSEL

In zwei Wochen folgt dann der nächste „globale Klimastreik“. Die Demo in Hannover soll um 12.30 Uhr am Opernplatz beginnen. Auf für die kommende Woche kündigen die Klimaschützer eine Aktion an.

Der Löwe an der Uni warnt vor dem Artensterben. Quelle: Fridays for Future

Von Fabian Mast