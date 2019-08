Hannover

Rettet dieser kleine Flattermann das Haus von Familie Hutschenreiter? In der Kleingartenkolonie Friedenau ist ein Exemplar der Großen Bartfledermaus aufgetaucht. Sie gilt in Niedersachsen als stark gefährdet. In der Kolonie, die die Stadt zu einem Gewerbegebiet machen will, keimt nun Hoffnung auf.

„Sie hing eines morgens bei meiner Tochter im Sonnenschirm, fiel herunter, als sie ihn öffnete“, schildert Peter Hutschenreiter die Begegnung mit dem kleinen Flieger. Peter und Inge Hutschenreiter wohnen – ebenso wie ihre Tochter Carmen Muni – in Wohnhäusern auf dem Grundstück der Kolonie. „Wir dachten erst, dass Tier ist verletzt und verständigten die Feuerwehr“, so Muni. Die riet den Kleingärtnern, das Tier in einer Transportbox zur Untersuchung zu Dr. Renate Keil zu bringen.

Peter Hutschenreiter und Tochter Carmen Muni zeigen den Sonnenschirm, in dem die Fledermaus eines Morgens hing. Quelle: Christian Behrens

Fledermaus steht oben auf der roten Liste

Die Misburgerin Tierärztin gilt als ausgewiesene Fledermausexpertin, zieht verletzte Tiere sogar bei sich zuhause auf. Keil identifizierte das Tier als Große Bartfledermaus, ein männliches Tier, etwa ein Jahr alt. Eine seltene Art, die wie die alle Fledermäuse in Deutschland streng geschützt ist. Auf der roten Liste der bedrohten Arten ist die Große Bartfledermaus laut BUND auf Stufe zwei „stark gefährdet“ eingeordnet. Getoppt wird das nur durch die Stufen 1 (“vom Aussterben bedroht“) und Stufe 0 (“ausgestorben“).

„So ein Tier bekomme ich nicht sehr häufig gebracht“, so die spezialisierte Tierärztin. Von 400 Fledermäusen im Jahr seien im Schnitt höchstens sechs Große Bartfledermäuse. Ihrer Einschätzung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass das Tier auf dem Gelände der Gartenkolonie lebt. „Große Bartfledermäuse haben keinen besonders großen Aktionsradius.“ Und: „Ohne Weiteres darf man ihr Biotop nicht zerstören“, macht sie den Friedenauern Hoffnung.

Kleines Tier, große Wirkung?

„Streng geschützt – wir fragten uns natürlich sofort, was das genau bedeutet und ob sich der Fund auf die Planungen der Stadt auswirkt“, erklärt Peter Hutschenreiter. Verhindert das kleine Säugetier am Ende, dass die Stadt aus dem grünen Kleinod ein weiteres Gewerbegebiet in Hainholz macht? Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag – nach monatelanger Diskussion – für die Kündigung gestimmt. Gegen die Stimmen der Opposition und gegen die Empfehlung des Bezirksrats Nord boxte die Mehrheit aus SPD, Grüne und FDP das neue Gewerbegebiet jetzt durch.

Umstritten ist diese Entscheidung auch deshalb, weil die Gärten an der Schulenburger Landstraße nicht nur zum Gärtnern genutzt werden. Auf dem von der Stadt verpachteten Grundstück stehen bereits seit den 1930er Jahren Einfamilienhäuser. Peter Hutschenreiter bewohnt seit 1999 mit seiner Frau Inge eins davon, zahlt seit Jahren Grundsteuer. Dennoch sieht die Stadt die Wohnsituation im Kleingarten inzwischen als illegal an.

Inge und Peter Hutschenreiter vor ihrem 140 Quadratmeter großen Wohnhaus in der Kleingartenkolonie Friedenau. Quelle: Christian Behrens

Wenn aus der Kolonie ein Gewerbegebiet wird, ist Hutschenreiter sein Haus los – und damit seine gesamte Altersvorsorge. Deshalb hat der 71-Jährige sein Eigenheim, in das er mit Kauf und Ausbau 65.000 Euro gesteckt hat, noch nicht aufgegeben.

Große Hoffnung im Kampf um „ihre grüne Oase“ setzen die Kolonisten nun also auf die kleine Fledermaus. Einen entsprechenden Meldebogen für das Tier hat man bereits bei der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover eingereicht. Dort gibt man sich jedoch zurückhaltend. Ein Eingreifen sieht man zunächst nicht als notwendig an, man vertraut auf die Sorgfaltspflicht der Stadt, so Regionssprecher Klaus Abelmann.

Stadt kündigt Prüfung an

Die Stadt wiederum teilte auf NP-Anfrage mit, das ihr bislang keine Daten zu Fledermäusen in dem Gebiet vorliegen. Eine für Baumaßnahmen notwendige artenschutzrechtliche Prüfung wurde noch nicht durchgeführt. Der vorliegende Bebauungsplan für die Schaffung eines Gewerbegebiets in Friedenau stammt aus dem Jahr 1975, damals war die Prüfung noch nicht verpflichtend.

Allerdings ändert sich das in den nächsten Schritten: Spätestens im folgenden Baugenehmigungsverfahren werde geprüft, ob artenschutzrechtliche Verbote erteilt werden müssen, so Dix. „Dies entspricht einer überschlägigen Prüfung, ob ein Vorkommen europäisch geschützter Arten aktuell bekannt oder zu erwarten sind.“

Danach sieht es seit dem jüngsten Fund zwar aus, doch „gerettet“ ist Friedenau damit noch nicht. Die Frage ist, ob durch die Baumaßnahme Fortpflanzungs- und Ruhestätten überhaupt zerstört würden. Dix erklärt: Wenn die ökologische Funktion der Ruhe- oder Fortpflanzungsstätte auch nach der Schaffung eines Gewerbegebiets weiter erfüllt wird, ist das rechtlich kein Problem. Sprich: Im Zweifelsfall könnte es reichen, die Lage der Baugrundstücke an die Fledermaus anzupassen, die Bauzeit auf den Lebensrhythmus der Fledermaus anzupassen oder im Ausgleich vorzeitig andere Lebensstätten und Nisthilfen für die kleinen Säuger zu schaffen.

BUND gegen Kleingartenkonzept der Stadt

Bei Naturschutzverbänden in Hannover löst diese Aussicht keine Begeisterung aus: „Wir sind ohnehin gegen das Kleingartenkonzept der Stadt, da es viel innerstädtisches Grün vernichtet“, sagt Sabine Littkemann vom BUND. „Und der Fund der Fledermaus bestätigt uns darin: Es zeigt, wie wichtig solche kleinen, vielleicht auch unscheinbaren Lebensräume für unsere streng geschützte Fauna sind.“ Das weitere Vorgehen werde man genau beobachten.

Das werden auch Familie Hutschenreiter und die anderen Bewohner Friedenaus. Bis spätestens Februar 2020 muss die Stadt ihnen die Kündigung zukommen lassen, damit die Kolonie wie geplant im November 2020 geräumt werden kann. Peter Hutschenreiter gibt sich weiterhin kämpferisch, will einen Anwalt einschalten. „Aufgeben werden wir noch nicht.“

Übrigens: Den unverletzten Flattermann konnten die Hutschenreiters nach dem Arztbesuch abends wieder auf dem Gelände der Kleingartenkolonie aussetzen. „Seitdem haben wir ihn noch öfter hier beobachtet. Er fühlt sich in unserer grünen Oase recht wohl“, sagt Hutschenreiter mit einem traurigen Lächeln. „Wir können das gut verstehen.“

