Die Stadt Hannover will das Parken auf Grünstreifen an Kleingarten-Kolonien nicht mehr dulden und mit Bußgeldern dagegen vorgehen. Der Bezirksverband der Kleingärtner ist empört. Dass es überhaupt dazu komme, sei auch Schuld der Stadt selbst.

Will die Stadt nicht mehr dulden: Das Parken auf Grünstreifen an Kleingarten-Kolonien, so wie hier am Körtingsdorfer Weg in Badenstedt. Quelle: Christian Behrens