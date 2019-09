Kleefelder Straße doch noch Fahrradstraße?

Wegen des schlechten baulichen Zustandes des Stadionbades musste die Stadt die für Oktober geplante Deutsche Meisterschaft der Rettungsschwimmer in Hannover absagen. Die DLRG hat im westfälischen Hagen einen Ersatzort gefunden, will aber an Hannover grundsätzlich festhalten. Auch die Wasserballer von Waspo 98 mussten ihr Champions League-Spiel schon verlegen.