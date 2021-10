Kleefeld: Polizei ermittelt nach Anschlag auf Linienbus der Üstra zwei Verdächtige

Hannover

Ein mit Passagieren besetzter Linienbus der Üstra ist am Dienstag an der Kirchröder Straße mit einem noch unbekannten Gegenstand beworfen worden. Dabei wurde eine Seitenscheibe beschädigt. In der Mitte war ein Loch mit einem Durchmesser von 1,5 Zentimetern. Die Polizei hat nun zwei Tatverdächtige ermittelt.

Schüler räumen ein, mit Steinen geworfen zu haben

Nach polizeilichen Ermittlungen und Zeugenhinweisen haben sich zwei 13 und 14 Jahre alte Schüler einer am Tatort ansässigen Schule beim Kommissariat Hannover-Südstadt gemeldet.

Diese räumten ein, mit Steinen geworfen zu haben. Einer habe in der Folge den Bus getroffen und eine Seitenscheibe beschädigt. Die Insassen des Busses blieben unverletzt.

Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Von NP-Redaktion