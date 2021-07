Hannover

Der Sozialwisssenschaftler Klaus Hurrelmann, Schwerpunkt Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung, forscht an der Hertie School of Governance in Berlin. In seiner Studie „Junge Deutsche 2021“ wurde auch explizit das Verhalten und die Einstellungen in der Corona-Situation abgefragt. Der NP sagt er im Interview, warum dies eine schwere Zeit zum Erwachsenwerden ist.

Ab einer Inzidenz von 10 werden Diskos und Clubs geschlossen. Warum sind solche Orte so wichtig für junge Leute, Professor Hurrelmann?

Es ist ein Raum, der völlig anderen Regeln folgt als die Familie. Dort hat man sich jetzt notgedrungen ohnehin sehr viel aufgehalten. Auch wenn sich die Mehrheit der Jugendlichen mit ihren Eltern gut versteht, ist es das Alter, in dem man selbstständig wird, sich ablösen muss, unter sich sein will und muss. Da bietet die Disko einen ungeheuren Freiraum für diese Lebensphase. Das „unter sich“ zu sein ist für die Persönlichkeitsentwicklung von enormer Bedeutung. Das ist schon bitter, wenn das völlig ausfällt.

Was kann man für die Jugendlichen tun?

Man muss sie einbeziehen. Eigentlich müsste der hannoversche Oberbürgermeister oder der Ministerpräsident auf die jungen Leute zugehen, ihnen sagen: „Sorry, wir müssen das jetzt so machen, aber wir suchen mit euch gemeinsam nach Lösungen.“ Entscheidend ist das Signal, dass die jungen Leute die Einladung bekommen, um gemeinsam nach Alternativen zu suchen. Wenn gar nichts geht, weil die Inzidenzwerte zu hoch sind, sehen sie das selbst ein.

Regeln werden häufiger missachtet

Tatsächlich scheint es zur Zeit zwei Welten zu geben: die der Geimpften und die der Ungeimpften – und das ist großteils die Jugend. Was macht das mit denen?

Das ist eine ungerechte Welt, die Kinder und vor allem Jugendlichen empfinden das auch so. Es sind gerade die 18- bis 25-Jährigen, die ja nun nicht gerade ermutigt worden sind in letzter Zeit. Die haben kaum Impfangebote bekommen. Deswegen ist die Impfquote in dieser Gruppe auch niedrig. Und: Mehrheitlich haben die unter 25-Jährigen das Gefühl, zurückgesetzt zu sein. Sie müssen damit rechnen, auch draußen argwöhnisch von Ordnungskräften beäugt zu werden, während daneben die über 50-Jährigen gemütlich und ohne Maske ihren Wein schlürfen. Das sind tatsächlich zwei Welten.

Immerhin ist das die Generation, die den über 50-Jährigen die Rente zahlen soll…

Das kommt noch dazu. Aus unseren Studien geht klar hervor, dass sich zu Beginn der Pandemie 73 Prozent der unter 30-Jährigen konsequent an alle Einschränkungen, Restriktionen und Abstandsregeln gehalten haben, ein knappes Drittel tat dies nicht. Vor vier Wochen haben wir die Befragung wiederholt, die Werte sind schlechter geworden. Auf zwei Drittel ist die Zahl derer gesunken, die sich an die Regeln halten. Man merkt, die jungen Leute werden ungeduldig.

Wie steht es um die Impfwilligkeit der jungen Leute?

Das haben wir auch abgefragt. 60 Prozent wollen sofort, 20 Prozent wägen ab. Wenn endlich Klarheit besteht, also wenn die Stiko die Studien durchgesichtet hat, würde sich die überwältigende Mehrheit impfen lassen. Aber wir sagen unseren künftigen gesellschaftlichen Leistungsträgern, ihr müsst warten und signalisieren ihnen: Party feiern ist ohnehin unsozial, aber wir sitzen hier in unseren Biergärten und lassen es uns wohl sein.

Müssen wir mit einem erhöhten Aggressionspotenzial rechnen?

Einige derer, die von Anfang an schon nicht zu den Disziplinierten gehörten, haben sich bereits an Krawallen zum Beispiel in Stuttgart beteiligt. Denen ist der Kragen platzt. Das sind jene, die sich nicht anders ausdrücken können. Die auch vor Corona schlechtere Perspektiven hatten und jetzt durch die Pandemie-Maßnahmen noch einmal nach unten gedrückt werden. Das sind überwiegend junge Männer, die kein privilegiertes Elternhaus haben, keine guten Berufsperspektiven, viele haben Migrationshintergrund - da braut sich eine Unruhe zusammen. Aber auch bei der Mehrheit der Disziplinierten merkt man, die sind am Ende der Geduld.

Was kann man den jungen Leuten anbieten?

Das erste ist, ein glaubwürdiges und gut durchgeplantes Impfangebot zu machen. Ich hoffe, dass die Stiko ihre Bedenken für die unter 18-Jährigen in den nächsten Tagen aufgibt, Deutschland ist eines der wenigen Länder, die hier nicht impfen. Die europäische Arzneimittelagentur hat aber ein klares Signal dafür gegeben. Man muss den unter 25-Jährigen gleichzeitig das Signal geben, wir hören auf euch, ihr seid auch im Blick unserer Entscheidungen. Das Schlimmste für sie ist der Kontrollverlust, das ergab auch die Studie „junge Deutsche“. Die Wiedergewinnung der Kontrolle ist genauso wichtig wie geimpft zu werden, wir müssen die Jugend in geeigneter Weise beteiligten. Etwa in der Schule: Wie soll unser Schulrhythmus aussehen, wie sollen wir mit den Masken umgehen? Die sind ja alle informiert und kennen ihre Situation.

„Die über 50-Jährigen leben mit einem anderen Erwartungshorizont“

Die Jugend hat zwei große Krisen zu bewältigen, werden sie in beiden nicht mitgenommen?

Eindeutig nicht. Die Pandemie dürfte in drei Jahren einigermaßen ausgeklungen sein, aber die Klimakrise ist eine übergeordnete bedrohliche Krise, die die Lebensbedingungen gerade der sozial Benachteiligten besonders treffen wird. Es ist bezeichnend, dass aus der jungen Generation die meisten drängenden, warnenden Stimmen gekommen sind – siehe Fridays for Future, die durch Corona leider ausgebremst wurden. Die Grünen sind bei den unter 25-Jährigen die beliebteste Partei. Die über 50-Jährigen aber leben mit einem anderen Erwartungshorizont, sehen den Klimawandel gelassener und glauben ihn in der noch verbliebenen Lebenszeit zu überstehen. Das aber gilt nicht für die Jungen, die trifft das voll. Aber die meisten Wähler im Bundestagwahlkampf sind 50 Jahre und älter und deswegen orientiert sich die Politik an denen und deren Themen.

Eine ungerechte Welt zum Erwachsenwerden, oder?

Es ist ganz schwer zur Zeit, erwachsen zu werden. Wenn man mal die verschiedenen Lebensphasen anschaut: Für Kinder ist die Pandemie erträglich, sie sind bei ihren Eltern und mehrheitlich haben sie es dort gut. Wobei in einer Minderheit der Familien auch die Gewalt gestiegen ist, aber die Mehrheit kommt gut durch die Pandemie. Für die Berufstätigen wurde sehr viel getan. Die ganz Alten wurden in ihrem Lebensrhythmus wenig gestört. Ganz stark aber sind die 12- bis 22 Jährigen tangiert. Gerade in dieser Umbruchzeit des Lebens, wo sie ihre Kräfte, ihre Seele, ihre Körper erkunden müssen, Beziehungen eingehen wollen – alles das ist gestört.

