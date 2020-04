Klagen gegen Maskenpflicht und Versammlungsverbot: 250 Corona-Verfahren bei den Gerichten

Hannover

Eigentlich wollte Thomas Smollich, Präsident des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts ( OVG), einen Blick zurück auf das Jahr 2019 werfen. Doch die aktuellen Ereignisse ließen das kaum zu. Derzeit sind das OVG und die sieben Verwaltungsgerichte entweder zum Stillstand gezwungen oder arbeiten auf Hochtouren.

Seit 20. März habe es kaum noch mündliche Verhandlungen gegeben, sagt Smollich. Im Mai wolle man das Programm wieder hochfahren. Allerdings sei nun ein Bereich in den Fokus gerückt, der ansonsten kaum Arbeit bereite – das Infektionsschutzgesetz. An jedem Gericht seien drei Richter damit beziehungsweise den staatlichen Anordnungen während der Pandemie beschäftigt.

Corona-Landesverordnung hat gehalten

Landesweit gibt es derzeit etwa 250 Klagen gegen zum Beispiel die Maskenpflicht, Schließungen von Fitness-Studios oder Autowaschanlagen. „Bislang war kein Normenkontrollverfahren gegen die Landesverordnung erfolgreich“, so der OVG-Präsident. Solche Klagen richten sich gegen die beschränkenden Maßnahmen der Landesverordnung im Ganzen. In Einzelfällen hätten Kläger aber schon gewonnen. So zum Beispiel ein amtlicher Betreuer, der das Besuchsrecht in einem hannoverschen Seniorenheim einklagte. Das Gesundheitsamt hatte ihm ursprünglich den Zugang zum Altenheim verweigert.

Problem mit Eilverfahren

Ein besonderes Problem bereitet den Verwaltungsrichtern die mehr als 110 Eilverfahren, wie etwa den Antrag von vier großen Möbelhäusern aus Hannover und Umgebung auf Aussetzung der Verkaufsflächenbeschränkung. Da sich die Corona-Rechtslage alle zwei Wochen ändere, sei das eine enorme Belastung für die Richter, sagt Smollich. Von den Eilverfahren seien bereits 72 entweder durch Entscheidung oder Rücknahme erledigt.

Im Rückblick auf 2019 bereiten dem OVG-Präsidenten vor allem die hohe Quote an Altverfahren große Sorgen. Sie belief sich auf mehr als 30.000 Fälle, die meisten sind Klagen auf Asyl (18.000). „Für die Erledigung aller anhängigen Asylverfahren bräuchten wir ein Jahr lang 92 Richter“, sagt Smollich. Das sei fast die Hälfte aller niedersächsischer Verwaltungsrichter. Im vergangenen Jahr sei die Eingänge der Asylverfahren noch höher als 2015 gewesen.

Deshalb hoffe er, dass der geplante Abbau an Richterstellen (bis 2023 mehr als 60 Posten) im Justizministerium noch mal überdacht werde. Bislang sei die Flut von Asylverfahren nur mit „außerordentlichem Einsatz“ zu bewältigen gewesen. Doch an steigenden Krankheitsfällen merke man, dass eine Grenze erreicht sei.

Von Thomas Nagel