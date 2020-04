10.000 Badewannen voll Beton für zwei Türme

Hannover

Fast zwei Tage und eine Nacht hindurch rollten hunderte Betontransporter nach Herrenhausen, pumpten mächtige Aggregate das Material an den gewünschten Ort, vibrierten und stampften Verdichter, um die zähe, nasse Masse auf einer Fläche von etwa 60 mal 30 Metern kompakt zu kriegen: Rund 2.400 Kubikmeter Beton wurden Freitag und Samstag auf das Klärwerksgelände gekarrt und in die Ausschachtungen mit 500 Tonnen Stahlarmierung für das Fundament der Türme eingebracht.

10.000 Badewannen

Die verarbeitete Betonmenge entspricht laut Stadtentwässerung einer Menge, mit der rund 10.000 „normale“ Badewannen gefüllt werden könnten. Der Beton kam über die Westschnellweg (B6), von dem aus eine eigene Zu- und Abfahrt zu dem Klärwerk führt. Rund 1,65 Meter misst der nun angefertigte Unterbau für die zu errichtenden Türme, von denen jeder 32 Meter hoch aufragen wird.

Die zwei neuen Faulbehälter sind Teil des zweiten Bauabschnitts „Neubau der Schlammbehandlung“ Ihr Fundament muss ein Gewicht von gut 300.000 Tonnen tragen können. Ab 2022 werden die beiden Türme samt Treppenturm auch weithin zu sehen sein. Der bisherige Behälter an der B6 wird stillgelegt und abgerissen, da laut Stadt das Ende „dessen technischer Nutzungsdauer dann erreicht sein wird“.

So soll es werden: Illustration mit den zwei nun im Bau befindlichen Faultürmen (links) für das Klärwerk Herrenhausen. Quelle: Stadtentwässerung Hannover

Flotte Arbeiten

Eine „logistische Herausforderung“ sei es gewesen, doch die Sache lief besser als erwartet, berichtete Projektleiter Nico Schulze von der Stadtentwässerung am Samstag gegen Mittag: „Alle arbeiten gut zusammen, der Beton ist von einer Super-Qualität, das Wetter ist gut und zudem spielte uns auch Corona gut rein, denn es war deutlich weniger Verkehr, die Anlieferung ging zügiger als gedacht!“

Drei Betonwerke der Firma TSN seien Freitag und Samstag nur durch die Klärwerkssache ausgelastet gewesen, etwa 20 ihrer Lkw seien jede Stunde auf die Baustelle gefahren. Anfangs habe man zwei Betonpumpen eingesetzt, eine dritte stand bereit, um gegebenenfalls bei Problemen einspringen zu können. Doch sei es letztlich so gut gelaufen, dass alle drei gleichzeitig eingesetzt werden konnten. Und so sollten die Fundamentarbeiten gegen 15 Uhr am Samstag gut vier Stunden früher durch sein als geplant.

Hans-Otto Weusthoff, Technischer Leiter der Stadtentwässerung, verweist darauf, dass es künftig zwei Faultürme mit einem Fassungsvermögen von je 8100 Kubikmetern sein werden statt dem einen bisherigen mit 9000 Kubikmetern. Das sei „eine gewünschte Redundanz – das ist wichtig, für Wartungs und Instandhaltungsarbeiten und eine gewisse Ausfallsicherheit“. Nachts sollen die Türme beleuchtet sein – dies und weil sie direkt an der Bahnlinie stehen würden sie wohl „zu einer Art Wahrzeichen“ machen, hofft Weusthoff. Überhaupt sei das ganze Vorhaben hier ein so interessantes und beeindruckendes Projekt, dass er sich davon erhofft, qualifizierten Nachwuchs für die Stadtentwässerung und was hier sonst noch an Aufgaben ansteht und geboten wird, begeistern zu können.

190 Millionen Euro

Für die zwei Bauabschnitte des Klärwerks Herrenhausen wird mit Kosten von rund 190 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 gerechnet. Dazu zählen die bereits gebaute Energiezentrale (mit Blockheizkraftwerken) samt Gasspeicher und die Faultürme mit Betriebsgebäude. Außerdem wird eine neue Schlammentwässerung mit sogenannten Vor- und Nacheindickern gebaut und werden die Vorklärbecken und Zuwegungen saniert. Sabine Tegtmeyer-Dette, Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Stadt, machte sich persönlich ein Bild von den Fundamentarbeiten. „Das ist eine beeindruckende Baustelle“, sagte sie. Man habe ja „unheimlich viel vor bei der Stadtentwässerung. Manches sieht man nicht – aber hier kann man es mal sehen.“

Begeistert: Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette schaut vom neuen Gasbehälter herab die Fundamentarbeiten im Klärwerk Herrenhausen an. Quelle: Foto: Michael Wallmüller

Ziele des Projektes sind laut Stadt Hannover „neben der nötigen Modernisierung die Steigerung der Energieproduktion und Erhöhung der Betriebssicherheit des Klärwerkes Herrenhausen.“ Das Projekt gehöre „zu den wichtigen Bestandteilen des Investitionsprogramms der Stadtentwässerung Hannover“, für das bis zum Jahr 2035 bis zu zwei Milliarden Euro in die Erneuerung deren Infrastruktur investiert werden sollen. Finanziert wird das nicht aus dem Stadthaushalt, sondern aus den Abwassergebühren, für die jeder Haushalt aufkommen muss.

Eines der größten

Das Klärwerk Herrenhausen ist eines von zwei Großklärwerken der Stadt Hannover. Das andere ist in Gümmerwald, zwischen Wunstorf und Laatzen.

Nach Hamburg und Berlin verfügt die Stadtentwässerung Hannover nach eigenen Angaben mit 2.538 Kilometern Länge über das drittlängste Kanalnetz in Deutschland. Die beiden „Großklärwerke“ (reichten aus, um das Abwasser von etwa 1.25 Millionen Einwohner zu reinigen) würden rund 60 Millionen Kubikmeter Abwasser jährlich klären. Mit einem Anlagenwert von 812 Millionen Euro seine die Entwässerungsanlagen „einer der größten Vermögenspositionen der Landeshauptstadt“.

