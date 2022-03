Herr Meyer, an vielen Orten in Deutschland sollen derzeit Monoverbrennungsanlagen für Klärschlamm gebaut werden, darunter auch in Hannover. Was sind die Vorteile dieser Anlagen?

Aufgrund der novellierten Klärschlammverordnung, welche auch Vorgaben zur Phosphorrückgewinnung enthält, müssen Kommunen sich Alternativen für die bisherige Klärschlammentsorgung überlegen. Die Monoverbrennung von Klärschlämmen ist eine weit verbreitete Lösung dafür. Es gibt zwar auch Methoden, bei denen der Phosphor ohne Verbrennung direkt aus dem Schlamm gewonnen werden kann. Die Verbrennung ist aber von Vorteil, weil der Phosphor in der Asche höher konzentriert ist. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Verfahren für die Phosphorrückgewinnung aus der Asche noch in der Entwicklung sind und es bisher damit wenig Erfahrungen in der Großtechnik gibt.

„Je kürzer die Transportwege für den Klärschlamm sind, desto besser fällt die Klimabilanz des Entsorgungskonzepts aus“, sagt Carsten Meyer. Quelle: privat

Zur Person Carsten Meyer ist Diplomingenieur, Regierungsbaumeister und Experte für den Umgang mit Klärschlamm. Am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart leitet er den Arbeitsbereich Abwassertechnik.

Was sind mögliche Nachteile der Monoverbrennungsanlagen?

Das erste große Hindernis ist die Standortsuche. Hier gilt: Besser auf eine Industriefläche als auf die grüne Wiese, um die Umweltbeeinträchtigungen gering zu halten. Außerdem entstehen in den Anlagen Brüdenkondensate als Abwässer, die in einer Kläranlage behandelt werden müssen. Es ist also vorteilhaft, wenn die in der Nähe ist. Ein weiterer Nachteil aus Sicht der Kommunen könnte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Ortslagen sein. Der Schlamm muss mit LKW zur Anlage gebracht werden. Außerdem haben Anwohnerinnen und Anwohner oft Angst vor Geruchsemissionen, das kann bei so einer Anlage natürlich schon mal passieren.

Wie klimafreundlich sind die Anlagen?

Klärschlamm ist in dem Sinne erstmal klimaneutral, da er kein fossiler Brennstoff ist, sondern zum aller größten Teil aus Fäkalien besteht. In einigen Anlagen wird zum Anfeuern der Öfen auch ein wenig fossiler Brennstoff verwendet, das ist aber marginal. Der größere Faktor ist hier der Verkehr. Je kürzer die Transportwege für den Klärschlamm sind, desto besser fällt die Klimabilanz des Entsorgungskonzepts aus.

Umweltschützer in Hannover fordern Pyrolyse statt Verbrennung. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll?

Ich bin davon momentan noch nicht vollständig überzeugt, weil diese Technik im Bereich der Klärschlammbehandlung ihre Leistungsfähigkeit erst unter Beweis stellen muss. Außerdem muss der Klärschlamm zu einem hohen Grad vorgetrocknet werden. Pyrolyse ist eine thermische Zersetzung ohne Sauerstoff, also keine Verbrennung. Wenn der Klärschlamm aber nicht unter hohen Temperaturen verbrannt wird, besteht die Gefahr, dass gefährliche Stoffe wie Dioxine und Furane entstehen. Derzeit ist es in der EU noch nicht erlaubt, sogenannte Biokohlen, die aus Klärschlämmen gewonnen werden, als Dünger auf Böden auszubringen. Es bleibt abzuwarten, wie die Erfahrungen mit der Pyrolyse-Technologie sind und wie sich die Rechtsnormen entwickeln. Gegebenenfalls könnte die Klärschlamm-Pyrolyse zukünftig eine Alternative werden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe