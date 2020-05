Klärschlamm-Verbrennung: Zuschlag geht an Enercity

Hannover

Die Stadt Hannover beauftragt den Energieversorger Enercity mit der thermischen Verwertung von jährlich 56.000 Tonnen Klärschlamm. Der Auftrag beginnt am 1. Januar 2023 und hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Damit endet ein eineinhalbjähriges Verfahren, das Rechtsstreitigkeiten erschwert hatten.

Der Klärschlamm fällt in den beiden Großklärwerken Herrenhausen und Gümmerwald an. Um die Entsorgungssicherheit in den kommenden Jahren zu gewährleisten, war eine europaweite Ausschreibung notwendig, An dem Verfahren hatten sich mehrere Bietende beteiligt, drei Unternehmen reichten Angebote ein.

„Grüne Wärme aus Klärschlamm: Das ist nachhaltiges Ressourcenmanagement, von dem am Ende alle profitieren“, sagt enercity-Chefin Susanna Zapreva. In der Klärschlammverwertungsanlage in Lahe (derzeit im Genehmigungsverfahren) will Enercity ab 2023 jährlich rund 130.000 Tonnen entwässerten Klärschlamm thermisch verwerten. Die Anlage bietet noch freie Kapazitäten für Klärschlamm aus der Region Hannover. Die entstehende Abwärme speist das Unternehmen ins Fernwärmenetz ein und versorgt dann bis zu 15.000 Bürger in Hannover mit grüner Fernwärme.

„Enercity hat ein Gesamtkonzept eingereicht, welches uns wirtschaftlich und verfahrenstechnisch überzeugt“, so Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung Hannover. „Der Auftrag sichert uns langfristig wirtschaftliche Ergebnisse und ist auch im bundesweiten Vergleich ein sehr gutes Resultat.“ Die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette freut sich, dass nach dem auch bei der Vergabekammer und dem Oberlandesgericht Celle ausgetragenen Streit ein regionales Unternehmen den Zuschlag erhält.

