Hannover

Dass viele Eltern stöhnen werden, wenn am Mittwoch in den städtischen Kindergärten gestreikt wird, ist Sina Hermann klar. Die junge Erzieherin kann den Ärger der Eltern sehr gut verstehen, zu oft waren ganze Einrichtungen oder Kindergartengruppen durch Corona geschlossen. Aber: „Der Streik ist von den kommunalen Arbeitgeberverbänden provoziert“, betont die junge Frau: „Sie sind in den Verhandlungen auf keine unserer Forderungen eingegangen und haben uns nur als Ausgleich Massagen in den Pausen angeboten. Das kann doch nicht ihr Ernst sein!“

Hermann empfindet diesen Vorschlag als bösen Schlag ins Gesicht. Sie fühlt sich nicht ernstgenommen – wie schon so lange nicht mehr. Denn die Forderungen der Erzieher nach mehr Personal, mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen sind nicht neu. Die Probleme sind schon seit langem bekannt – sie verschärfen sich nur mit jedem Jahr und mit jeder Krise weiter.

Flüchtlingskinder sind besondere Herausforderung

Und so sieht sie mit Sorge auch die neuen Aufgaben, die mit den Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine auf sie zukommen. „Wir müssen diesen Kindern helfen, das ist ganz klar“, stellt sie fest. Aber die Lösung vom Kultusministerium, einfach die festgelegte Gruppengröße zu erhöhen, um neue Plätze zu schaffen, ist für sie nicht die Lösung. Im Gegenteil: „Diese kleinen Kinder haben einen weiten Weg hinter sich, sie haben ihr Zuhause, ihren sicheren Hafen verlassen müssen, sie haben ihr Spielzeug, ihre Freunde, Väter zurücklassen müssen, ihr Tagesablauf ist ein völlig neuer. Vielleicht haben sie auch traumatische Erlebnisse auf Flucht gehabt – mit diesem Päckchen kommen sie zu uns in den Kindergarten, werden von ihren Bezugspersonen getrennt und sprechen nicht einmal unsere Sprache“, verdeutlicht Hermann.

Große Verantwortung: Sina Hermann arbeiten in Brennpunkt-Kita. Quelle: Christian Behrens

Die 31-Jährige, die auch Personalrätin ist, arbeitet in Hannover in einer sozialen Brennpunkt-Kita und weiß, wovon sie spricht. Sie selbst hat Erfahrungen mit Flüchtlingskindern gemacht. „Als Erzieherin hat man natürlich ein Repertoire an Ideen wie Bücher, unsere Wasserbahn, Spielzug, Seifenblasen, Musik und mehr dabei, um die Eingewöhnung dem Kind zu erleichtern. Aber das Kind, an das ich jetzt zum Beispiel denke, ließ sich von nichts begeistern, es hat nur stundenlang geschrien. Es wollte sich vom Vater – die Mutter war schwanger mit einem weiteren Kind – partout nicht trennen.“

Kinder brauchen besondere Stabilität

Schließlich seien sie mit dem Kind zum Spielplatz gegangen, seien Straßenbahn gefahren. „Wir haben mit Kleingruppen Ausflüge gemacht, aber der kleine Junge konnte sich nicht darauf einlassen.“ So ein Verhalten ist für Kinder, die durch eine Flucht und andere Verlusterfahrungen nicht mehr gefestigt sind, verständlich, aber es belastet natürlich sowohl die Erzieher als auch die anderen Kinder in der Gruppe. Das ist ein großer Zusatz an Stress und Belastung für alle, der aufgefangen werden muss.

Gruppenstärke: Auf 25 Kinder kommen zwei Erzieher. Quelle: dpa

„Das ist nicht einfach mal ein Kind mehr, diese Kinder brauchen eine besondere Stabilität, Sicherheit und Aufmerksamkeit – um die zu geben, brauche ich als Erzieherin aber auch die Kapazität. Die habe ich aber in der jetzigen Situation in den Kindergärten nicht.“ Sie macht sich große Sorgen, wie diese neue Herausforderung bewältigt werden kann, denn es fehlt schlicht an Personal, sie und ihre Kollegen seien schon jetzt am Limit: „Seit Jahren haben wir großen Personalmangel – es sind unfassbar viele Stelle unbesetzt. Und seit Jahren machen wir – beziehungsweise unsere Gewerkschaft – darauf aufmerksam. Doch nichts ist passiert.“

25 Kinder pro Gruppe

Bei den Gruppen der Drei- bis Sechsjährigen betreuen zwei Erzieher 25 Kinder. Auf so einen quirligen Haufen aufzupassen ist eine Herausforderung und erfordert permanentes Multitasking: „Der eine will einen Apfel geschnitten haben, der andere hat eine Entdeckung gemacht und will davon berichten, aber in der anderen Ecke streiten sich zwei“, schildert Hermann eine Alltagssituation und fügt an: „Unter Erziehern gibt es den Spruch: Bei unserem Beruf stehst Du immer mit einem Bein im Gefängnis!“

Die Angst, es kann einem Kind etwas passieren, ist bei der Gruppengröße ein alltäglicher Begleiter. „Wenn tatsächlich etwas passiert, zum Beispiel ein Kind fällt von der Schaukel und bricht sich den Arm, ist immer die erste Frage nach der Aufsichtspflicht – also nach den Erziehern.“ Ihre Konsequenz: Sie betreut nur so viele Kinder, wie sie darf, zur Not müssen Kinder eben zu Hause bleiben, wenn zum Beispiel die Kollegin krank ist und es keinen Ersatz gibt. „Es geht ja auch nicht nur um juristische Fragen, sondern auch um mein persönliches Schuldgefühl, wenn in solcher Situation etwas passieren würde.“

Schwierige Aufsichtspflicht: „Mit einem Bein im Gefängnis“: Quelle: dpa

Ganz wichtig wäre, so Hermann, dass der Beruf wieder attraktiver für junge Nachwuchskräfte werden müsse: „Kaum jemand will noch Erzieher zu den heutigen Bedingungen werden“, sagt die 31-Jährige. Neben schlechter Bezahlung sei die Arbeitsbelastung unfassbar hoch, viele Kollegen würden krank oder schließlich sogar den Job wechseln. Es gäbe kaum Qualifizierungsmaßnahmen, die Arbeit und die Aufgaben seien immer mehr geworden. So wird zum Beispiel die „Sprachstandserhebung“ – dabei geht es um die Früherkennung sprachlicher Defizite – heutzutage in den Kindergärten von den Erziehern und nicht mehr in der Schule vorgenommen.

Immer mehr Aufgaben für die Erzieher

Für Elterngespräche müssen Beobachtungsbögen ausgefüllt werden, dazu müssen mit den Kindern Aufgaben zu ihrem sozialen, emotionalen, motorischem Verhalten gemacht werden. „Es ist nicht so, dass wir einfach Kinder beaufsichtigen, wir arbeiten in einem Konzept und haben einen klaren Bildungsauftrag“, sagt Hermann. Ob es da helfen würde, ukrainische Erzieher und Erzieherinnen möglichst schnell zu integrieren – auch das ein Vorschlag aus der Politik – weiß Hermann nicht. Neben der Sprachbarriere müssten die Kollegen ihrer Meinung nach mindestens noch mal geschult werden, um deutsche Kindergartenkonzepte nachvollziehen zu können.

Nur ein Kind mehr? Erzieher sorgen sich um zusätzliche Belastung. Quelle: Annette Riedl

Trotz allem: Erzieherin zu sein, ist für Sina Hermann der Traumjob. Das ist auch in den zehn Jahren, die sie jetzt fest im Beruf steht, so geblieben. Die Arbeit mit den Kindern macht ihr Spaß und erfüllt sie. „Bei allen Problemen, es geht in erster Linie um das Wohl des Kindes“, sagt Hermann. „Es steht im Mittelpunkt. Als Erzieher gießen wir das Fundament dieser Kinder, wir versuchen ihnen einen möglichst guten Start ins Leben zu geben“, sagt sie. Doch um das zu ermöglichen, braucht es für die Erzieher mehr als ein paar wohltuende Massagen in der Mittagspause.

Von Maike Jacobs