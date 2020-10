Hannover

Wo sonst Kindergeschrei zu hören ist, war es still am Dienstagvormittag. Die städtischen Kitas blieben aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi zu. Weil die Erzieher die Arbeit niedergelegt haben, mussten Eltern ihre Kinder selbst betreuen. Die NP hat sich auf Spielplätzen umgehört und nachgefragt, wie groß das Verständnis für den Streik ist.

Kinderfahrräder blieben am Dienstag angeschlossen. Viele Eltern betreuten ihre Kinder zuhause . Quelle: Sophie Peschke

In der Eilenriede schieben einige Erwachsene Krippenwagen mit sechs Kindern zum Spielplatz Wakitu. Die Gruppe gehört zur Kinderkrippe „Kurz und Klein“. Da die Kinderkrippe in privater Trägerschaft ist, ist sie nicht vom Streik betroffen gewesen. Erzieher Richard Reiche (32) versteht jedoch, weshalb die Erzieher der städtischen Einrichtungen unglücklich sind. Nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen seien nicht ideal. Das größte Problem in den städtischen Kindertagesstätten ist für Reiche der Betreuungsschlüssel: „Der ist oft eine Katastrophe. Die Erzieher müssen sich regelrecht zerreißen“, sagt er. Genau das halte ihn auch davon ab, bei einer städtischen Einrichtung zu arbeiten. „Mir ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen und ihnen gut gelaunt zu begegnen“, sagt er. Das sei in städtischen Einrichtungen oftmals nicht möglich. „Da rennt man nur von Notfall zu Notfall“, sagt er.

Erzieher Richard Reiche (32) findet vor allem den Betreuungsschlüssel in städtischen Kitas problematisch. Quelle: Sophie Peschke

„In Kinderbetreuung muss investiert werden“

Auf dem Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede ist Tahra Zimmer (38) mit ihrer 16 Monate alte Tochter Laya unterwegs. Noch geht Laya nicht in die Krippe. Mama Tahra Zimmer kümmert sich aber aktuell um den Krippenplatz. Dabei achtet auch sie vor allem auf den Betreuungsschlüssel: „Mir ist wichtig, dass die Gruppen klein sind und es ausreichend Betreuer gibt“, sagt sie. Dazu sei es wichtig, dass die Erzieher ausreichend verdienen. „In die Kinderbetreuung muss unbedingt investiert werden“, sagt sie. Deshalb habe auch sie absolutes Verständnis für den Streik am Dienstag.

Tahra Zimmer hofft auf Verbesserungen durch den Warnstreik. Tochter Laya (16 Monate) soll schließlich auch in ein paar Monaten in die Krippe. Quelle: Michael Wallmüller

„Seit Corona sind wir es gewöhnt, ohne Betreuungsangebot auszukommen“

Die Rutsche auf dem Wakitu Spielplatz ist am Freitag von Benjamin (3) und seinem Bruder Moritz (4) in Beschlag genommen. Zusammen mit Mutter Melanie (36) und Vater Ansgar Lampe (40) wird ausgelassen getobt. Dass die Kitas aufgrund des Streiks geschlossen sind, macht der Familie wenig aus: „Wir sind es seit der Corona-Pandemie einfach schon gewöhnt, auch ohne Betreuungsangebot klarzukommen“, sagt Ansgar Lampe. Die beiden Eltern können aus dem Homeoffice arbeiten und haben die Betreuung ihrer zwei Kinder in den Arbeitsalltag integriert. „Ein einziger Tag Streik ist jetzt also keine große Belastung für uns“, sagt Melanie Lampe. Dennoch hofft auch die Familie Lampe, dass der Streik bessere Bedingungen für die Erzieher schafft.

Melanie und Ansgar Lampe haben sich mit ihren Söhnen Benjamin und Moritz seit der Corona-Pandemie daran gewöhnt, auch ohne Betreuungsangebot auszukommen. Quelle: Michael Wallmüller

Von Sophie Peschke