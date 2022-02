Kitas und die Corona-Testpflicht: „Natürlich ist das Testen für die Kinder nicht schön“

Hannover

Am Dienstag beginnt in den niedersächsischen Kitas eine Corona-Testpflicht. Nach Lockdowns und Pandemie-Stress stellt diese Entscheidung eine weitere Herausforderung für Erzieher und Kinder dar. Wie beurteilen sie das Geschehen und wie ist die Lage in den hannoverschen Kitas? Ein Interview mit Carola Trittel-Krubert – seit zehn Jahren ist die 59-Jährige in der Kita Heinemanhof in Kirchrode für 60 anderthalb bis sechsjährige Kinder und ein etwa zehnköpfiges Team verantwortlich.

Wie geht es Ihnen und Ihrem Team nach zwei Jahren Pandemie?

Meinem Team und mir geht es den allgemeinen Umständen entsprechend gut, da wir bis jetzt von einem großen Corona-Ausbruch verschont geblieben sind. Wir versuchen, mit einer positiven Grundhaltung das Beste daraus zu machen und den Kindern und Familien so viel „Normalität“ anzubieten wie möglich. Das kostet allerdings in so manchen Situationen sehr viel Kraft, ist anstrengend und führt teilweise schon zur Erschöpfung.

Was sagen sie zu der Testpflicht und wie fühlen sich die Tests und Masken für die Kinder an?

Die Kinder werden schon seit vielen Monaten drei Mal die Woche freiwillig von ihren Eltern getestet und auch wir Fachkräfte testen uns freiwillig drei Mal pro Woche. Daher wird sich für uns durch die Testpflicht für die Kinder nicht viel ändern. Natürlich ist das Testen für die Kinder nicht schön. Aber auch hier gehen die Eltern sehr verantwortungsvoll damit um und finden Wege, um es für die Kinder so angenehm wie möglich zu machen. Die Fachkräfte in unserer Einrichtung haben sich alle für das durchgängige Tragen von Masken im Kindergartenalltag entschieden, um die Kinder und auch uns größtmöglich zu schützen.

Gab es zwischen den vielen Herausforderungen und Anstrengungen auch etwas Positives, das sie aus der Pandemie-Erfahrung mitnehmen werden?

Wir haben große Empathie und Solidarität im Team, aber auch unter und mit den Eltern erlebt. Team und Eltern besprechen die Ängste, Sorgen und Herausforderungen gemeinsam. Es gibt von allen Seiten ein großartiges Engagement und viele gute Ideen um die Kinder und Familien zu begleiten.

Wirken sich diese Erkenntnisse und Erfahrungen auch auf die Kinder aus?

Auch für die Kinder sind das permanent wandelnde Regelwerk und die zeitnahe Umsetzung, wie zum Beispiel in Gruppen aufgeteilt zu werden, Begrenzung der Spielmöglichkeiten und Umgestaltung der Räume, eine Herausforderung. Aber auch hier gelingt es uns dank des großen Ideenreichtums der Fachkräfte und deren ständigen Blicks auf die Kinder, das Beste daraus zu machen, und es entwickeln sich zum Teil daraus auch neue Perspektiven. So werden wir zum Beispiel zukünftig an den Waldtagen sicher öfter auch zu Fuß gehen, anstatt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es etwas, was Sie sich von Ihrem Träger oder den Eltern wünschen würden?

Ich wünsche mir vom Gesetzgeber einen besseren Personalschlüssel. Das könnte dazu beitragen, dass es zukünftig wieder mehr Menschen gibt, die diesen Beruf ergreifen wollen. Für mich ist und bleibt es mein „Traumberuf“, weil es an jedem Tag wundervolle Erlebnisse mit den Kindern gibt und es mir Freude bereitet, mit Menschen zu arbeiten, die mit Herz und pädagogisch Kinder im Kitaalltag begleiten wollen. Wenn ich mir etwas von den Eltern wünschen könnte, würde ich sagen: Gerade die Zeit der Kontaktbeschränkungen war sehr herausfordernd, aber vielleicht gibt es ja auch aus dieser Zeit positive Erfahrungen, die sie für die Zukunft mitnehmen können.

Von Mareike Drünkler