Seit dem 16. März ist in der niedersächsischen Bildungslandschaft nichts wie es einmal war. Zwar sind Schulen und Kitas wieder geöffnet, doch von einem normalen Alltag ist man auch dort weit entfernt. Berufstätige Eltern stehen weiter unter Druck. Ihrem Ärger machte Mutter Anne Jansen aus Hannover nun in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil Luft.