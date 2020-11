Hannover

Es ist einer dieser Termine, zu denen Grant Hendrik Tonne gerne geht. Etwas abseits vom politischen Trubel, der coronabedingt im Bildungssektor noch trubeliger ist als sonst – oder „bunt“, wie der Kultusminister es ausdrückt, als er zur Eröffnung der neuen Kindertagesstätte Liliput kommt. Liliput ist eine Betriebskita von Swiss Life in Hannover, aber nicht nur für Kinder von Mitarbeitern.

Platz für 80 Kinder wird die neue Kita im „Gartengeschoss“ des Firmensitzes in Lahe haben, wenn sie am 16. November eröffnet. Das rote Band wurde bereits am Freitag zerschnitten, dafür war der Kultusminister eigens zwischen zwei Terminen vorbeigekommen. „Wir freuen uns über jeden Kitaplatz, den wir haben“, sagt er.

Der Versicherer Swiss Life bewirtschaftet bereits seit 1992 seine Kita – eine der ältesten Betriebskitas Hannovers. Doch diese musste dem neuen Karrierecampus weichen, der hinter dem Haupthaus gebaut wird. Den Umzug nahm man auch zum Anlass der Vergrößerung. In der Einrichtung werden derzeit 50 Kindergartenkinder betreut, die dazugehörige Krippe hat 30 Plätze.

Wie überall wirken sich dabei auch die Corona-Einschränkungen auf die Betreuungintensität aus: Die Gruppen werden getrennt – auch beim Mittagessen. Turnen geht nur draußen. „Das ist schon deutlich aufwendiger“, sagt Leiterin Annette Reinowski. „Hier können wir die Bestimmungen aber eins zu eins umsetzen.“

Kitaträger fordert eingeschränkte Öffnungszeiten

Nicht überall sehen Erzieher die Corona-Bestimmungen so gelassen. Die Fröbel-Gruppe, ein Kitaträger der in ganz Deutschland Einrichtungen betreut (auch in Hannover eine), sieht das Ende des Geduldsfadens vor sich. „Während der Betreuungsalltag bei uns irgendwie weitergeht, tobt draußen immer noch die größte Gesundheitskatastrophe seit rund hundert Jahren“, heißt es in einem offenen Brief an Politik und Eltern, den weitere 30 Kita-Träger ebenfalls unterzeichnet haben.

Dorn im Auge ist die erhebliche Mehrbelastung, die durch einen üblicherweise höheren Krankenstand im Winter noch verstärkt wird. „Im Sommer hat sich vielerorts die Zuordnung von Kindern und Fachkräften in strikt getrennte Gruppen etabliert. Leider ist diese Form der Betreuung aber wesentlich personalintensiver.“ Sollten die krankheitsbedingten Ausfälle in den kommenden Wochen zunehmen, müssten alternative Lösungen her.

Von der Politik fordert man, dass Kitas im Krisenfall Lösungsmodelle mit den Eltern aushandeln können: Dazu gehören die Vergrößerung oder Auflösung getrennter Gruppen (offener Regelbetrieb), die Einschränkung der Öffnungszeiten (fixer Regelbetrieb) und auch die zeitlich eng befristete Verkürzung der Betreuungszeiten (verkürzter Regelbetrieb) als allerletztes Mittel.

Eine Verkürzung der Betreuungszeiten, um Kita-Mitarbeiter zu schonen und die Betreuung insgesamt zu sichern? Dieser und die weiteren Vorschläge der Fröbelgruppe stoßen bei den großen Kita-Trägern in Hannover auf unterschiedliches Echo, wie sich bei einer NP-Umfrage ergab.

Stadtkirchenverband: Derzeitiger Regelbetrieb ist verantwortbar

„Die Vorschläge, die hier gemacht werden, leuchten uns unter dem Aspekt des Infektionsschutzes für Mitarbeitende nicht ein. Denn weder verkürzter Betrieb noch offene Gruppen werden ja die Infektionsgefahr minimieren“, sagt etwa Superintendent Karl Ludwig Schmidt vom Stadtkirchenverband. Richtig sei es aber, den Fokus nicht allein auf die Eltern und deren Bedürfnisse zu richten, sondern auch die Belange der Mitarbeitenden im Blick zu haben. „Diese leisten enorm viel für unsere Gesellschaft. Wir halten unter den jetzigen Bedingungen einen Regelbetrieb für verantwortbar.“

Eine andere Frage sei die mit der Pandemie einhergehende Verschärfung der Personalknappheit. „Hier halten wir es für geboten, das Gruppen geschlossen werden, wenn der Fachpersonalschlüssel nicht gehalten werden kann. Es kann nicht im Interesse der Eltern und der Kinder sein, wenn hier Gruppengrößen heraufgesetzt werden. Das überfordert alle. Auch die Öffnung von Gruppen unter dem Aspekt, hier käme man mit weniger Personal aus, ist absolut nicht nachvollziehbar“, sagt er für den Kita-Träger Stadtkirchenverband. „Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Personal in den Kitas eingesetzt werden kann, um die Qualität der Arbeit sicher zu stellen. Das hat höchste Priorität und sollte von der Politik gefördert werden.“

Caritas ist für verminderte Öffnungszeiten bei Personalmangel

Auch der Caritasverband spricht sich gegen eine Vergrößerung oder Zusammenlegung der Gruppen aus, weil dies eine flächendeckende Infektion fördern könnte. „Stattdessen ist bei Anordnung eine sofortige Trennung der einzelnen Gruppen vorgesehen, wie es bereits in unseren Caritas-Einrichtungen umgesetzt wird“, sagt Sprecher Peter Wiezorek.

Etwa wenn von dem derzeitigen Szenario A auf B umgestellt wird: Dieses schreibt eine klare Gruppentrennung vor. Auch die Mischung der Kinder aus Früh- und Spätdiensten und das Austauschen von Personal ist dann nicht mehr erlaubt.

Die Reduzierung der Öffnungszeiten lasse man andererseits bereits zu – aber nur im äußersten Notfall, wenn etwa durch Personalausfall die regulären Öffnungszeiten nicht gewährleistet werden können, so Wiezorek. „Wir stimmen also zu, dass wir eine verminderte Öffnungszeit bei Personalmangel befürworten können, wie es die Fröbelträger in ihrem Brief fordern.“

Stadt: Familien sind auf Betreuung angewiesen

Grundsätzlich verkürzte Öffnungszeiten plant auch die Landeshauptstadt Hannover als Trägerin von 44 Einrichtungen nicht. „Bislang hält sich das Infektionsgeschehen in den Kitas sehr in Grenzen“, so Sprecherin Susanne Stroppe. „Die Familien sind grundsätzlich in den vergangenen Monaten sehr belastet gewesen, viele Familie sind auf eine Betreuung in der Kita angewiesen.“ Der Rahmenhygieneplan des Landes Niedersachsen sowie die erfolgte Gefährdungsbeurteilung in den Kitas machen einen Regelbetrieb unter den gegenwärtigen Bedingungen gut möglich.

So sieht es auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne: „Von 5000 Einrichtungen in Niedersachsen sind derzeit nur 80 von Corona betroffen.“ Über Einschränkungen beschließe im Einzelfall das Gesundheitsamt vor Ort. Infektionen würden zudem zu 60 Prozent von Erziehern in die Kitas getragen, nur zu 40 Prozent von Kindern. Und: Je jünger die Kinder desto weniger sind sie betroffen, zitierte er eine Studie bei der Kita-Eröffnung am Swiss-Life-Platz in Lahe. Am Ziel den Bildungssektor so lange offen zu halten wie möglich halte man fest, betonte der Minister. „Der November wird zeigen, wie es weiter geht.“

