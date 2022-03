Hannover

Die Gewerkschaft Verdi hat am Internationalen Frauentag landesweit mit ganztägigen Warnstreiks bei kommunalen Kindertagesstätten, Behindertenwerkstätten und anderen sozialen Bereichen begonnen. Auch in Hannover sind heute die städtischen Kitas geschlossen. Am Mittag ist an der Goseriede eine große Kundgebung der Beschäftigten geplant.

Doch die Eltern wurden vom Streik offensichtlich nicht überrascht. Vor mehreren Kindertagesstätten in Groß-Buchholz und Bothfeld herrschte am frühen Dienstagmorgen Leere und Stille: keine verzweifelten Eltern vor verschlossenen Türen.

Verdi will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Mit dem Streik will die Dienstleistungsgewerkschaft den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Die erste Verhandlungsrunde war ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen.

In Niedersachsen gehe es bei den Verhandlungen um die Arbeitsbedingungen von rund 20.000 Beschäftigten in Kitas, etwa 8000 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe sowie 2100 Beschäftigten in der Behindertenhilfe. „Niedersachsen hat bei der Gleichstellung von Frauen und Männern noch viel Luft nach oben“, sagt Sophia Michaelis, die beim DGB-Bezirk für Frauen- und Gleichstellungspolitik zuständig ist. „Viele Frauen arbeiten in prekären und schlecht bezahlten Minijobs und unfreiwilliger Teilzeit.“

Kita-Streik am Weltfrauentag – ein Bärendienst für Mütter?

Nach Angaben von Verdi-Gewerkschafter Martin Peter seien 94 Prozent der Beschäftigten in Kitas Frauen. „Und sie werden immer noch zu schlecht bezahlt.“ Die bisherigen Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in den Kitas, der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe würden den Anforderungen nicht gerecht, beklagt Peter. Deshalb seien Veränderungen, etwa in Form besserer Arbeitsbedingungen, dringend notwendig – um Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Zu einer echten Anerkennung der Arbeit gehöre auch die Erhöhung der monatlichen Entgelte.

„Streik ist leider nie fair, er tut immer weh“

Einen bitteren Beigeschmack hat der Kita-Streik am Weltfrauentag dennoch – und das vor allem für Mütter. Sie waren es, die schon in der Corona-Pandemie vieles abfedern und kompensieren mussten und die wohl auch heute primär darunter leiden werden, wenn die Kitas wegen Streiks geschlossen sind.

Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski hält den Protest am Frauentag dennoch für richtig: „Wir halten den 8. März für einen guten Tag, um den Forderungen der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten mit einem Streik zu unterstützen. Dieser Tag steht auch für die Gleichstellung der sozialen Berufe in der Gesellschaft.“ Und Verdi-Mann Martin Peter sagt: „Natürlich ist es nicht fair, dass der Kita-Streik vermutlich wieder die Mütter am stärksten treffen wird. Aber Streik ist leider nie fair, er tut immer weh.“

Von Britta Lüers