Corona-Regeln: Vater startet Petition für Kita-Öffnung

Während die Schulen schrittweise wieder öffnen, müssen Krippen- und Kindergartenkinder weiter zu Hause bleiben – lediglich die Notbetreuung will Niedersachsen für einen Bruchteil der Kinder ausbauen. Viele der zumeist berufstätigen Eltern fühlen sich von der Politik allein gelassen. Tobias Glück aus Seelze, Vater von zwei Kindern (1, 4), will das nicht länger hinnehmen. Am vergangenen Freitag hat Glück die Petition „Kindergärten und Krippen schnellstmöglich wieder öffnen“ gestartet. Der 39-Jährige hat damit offenbar einen Nerv getroffen, knapp 4000 haben seine Petition, die er an Kultusminister Grand Hendrik Tonne ( SPD) richtet, bereits unterzeichnet. Daniela Köhler appelliert mit einer ähnlichen Petition auf Bundesebene sogar an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU).

„Die Kleinsten werden weiter im Stich gelassen“

„Ein eingeschränkter Betrieb für Kinder von berufstätigen Eltern sollte zumindest umgehend sichergestellt werden, um die Eltern etwas zu entlasten und den Kindern wieder die Möglichkeit zu geben, Kontakt zu anderen Kindern zu bekommen und so in ihrer Persönlichkeitsentwicklung Fortschritte zu machen“, fordert Glück. Es sei für Eltern von Kleinkindern nicht nachzuvollziehen, warum es für die Schulen einen Fahrplan zum Neustart gebe, „die Kleinsten jedoch weiter im Stich gelassen werden und nur auf eine Ausweitung der Notbetreuung verwiesen wird“.

Am Montag erklärte auch Bundesfamilienministerin), dass eine Kita-Schließung bis August keine Lösung sein könne. Vielmehr müsse man jetzt darüber nachdenken, wie das Kita-Jahr noch bis zum Sommer gestaltet werden könne. Ein Augenmerk müsse dabei insbesondere auf Vorschulkinder gerichtet werden, so die Ministerin. Zudem müsse es eine Abwägung zwischen Corona-Gesundheitsschutz und dem Kindeswohl insgesamt in dieser Ausnahmesituation geben.

Evrim Camuz (31) ist Fraktionschefin der Grünen in der Region. Und sie ist Mutter von zwei Kleinkindern (1, 4). Am vergangenen Donnerstag ist für die 31-Jährige „eine Welt zusammengebrochen“, als das Land erklärte, dass Krippen und Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. „Ein paar Wochen können junge Familien diese Ausnahmesituation wuppen, aber nicht mehrere Monate“, sagt Camuz. Während sie spricht, schläft ihr Baby, der vier Jahre alte Nachwuchs lauscht einem Hörspiel. Politikalltag in Zeiten von Corona? Camuz lacht: „Zumindest der Alltag für Politikerinnen und berufstätigen Frauen im Moment.“ Doch Corona hat auch direkte Auswirkungen auf ihre politische Arbeit. „Ohne Kinderbetreuung kann ich am Dienstag nicht an der Regionsversammlung teilnehmen. Die Krise führt also dazu, dass Frauen in der Politik nun noch weniger gehört werden als sonst schon.“

Männer machen Entscheidungen für Männer – nicht Frauen

Camuz beklagt, dass in der Corona-Krise die Stimme von Frauen, jungen Müttern und Kindern untergeht oder erst gar nicht gehört wird. Dass in der Empfehlung der Leopoldina nur zwei der Experten Frauen waren, sei ein Skandal. Aber auch in Bundes- und Landesregierung würden mehrheitlich Männer das Sagen haben. „Und Männer machen eben männlich geprägte Entscheidungen. Kinder, Schule und Care-Arbeit werden leider viel zu oft noch als Frauenthema betrachtet“, sagt die Politikerin. Doch Regierung und Gesellschaft würden mit dem anhaltenden Kita-Shutdown ausblenden, dass es in Krippen und Kitas nicht allein um Betreuung, „sondern vor allem um Bildung und Bildungsgerechtigkeit“ gehe. „Diese Einrichtungen sind unerlässlich für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Was den Kindern jetzt verbaut wird, kann man später nicht mehr auffangen“, warnt Camuz.

Eltern können Kindern den Spielfreund nicht ersetzen

Die Fraktionschefin fordert daher differenzierte Lösungen: „Familien mit kleinen Kindern dürfen bei den Lockerungen nicht pauschal außen vor bleiben. Keine Mutter und kein Vater kann einem Kind den Spielfreund adäquat ersetzen.“ Das Land müsse endlich anerkennen, dass Kinder ein Recht auf Gegenwart haben. Statt junge Familien vor vollendete Tatsachen zu stellen, sollte das Land auch Kinder-Experten an einen Runden Tisch holen, um endlich einen Diskurs zu beginnen, wie der Infektionsschutz einerseits und die gesunde Entwicklung der Kinder andererseits gelingen kann.

Warum toleriert das Land Großeltern als Kita-Ersatz?

Tobias Glück teilt sich die Kinderbetreuung seit fünf Wochen mit seiner Frau (40). Bewusst setzen beide nicht auf die Hilfe der Großeltern – um sie zu schützen. Der Landesregierung scheinen Großeltern als Kita-Ersatz jedoch recht zu sein, so deuten jedenfalls viele Eltern einen entsprechenden Hinweis in der Verordnung des Landes. Glück: „Aber die Älteren gehören doch zur Risikogruppe und sollen mit all den Maßnahmen geschützt werden.“

Staat diskriminiert Kleinkinder

Wenn sei beide parallel arbeiten, sei es sehr schwierig, beiden Kindern gerecht zu werden. „Kleine Kinder brauchen einfach die ungeteilte Aufmerksamkeit, das haben die Politiker bei den Lockerungen offenbar ausgeblendet“, so der Familienvater. „Keinem Menschen sei es aber zumutbar, über mehrere Monate im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig die Kinder zu betreuen. Da wird man beiden Seiten nicht gerecht und man selbst bleibt sowieso auf der Strecke.“

Der Staat lasse Familien jedoch komplett im Stich, so Glück: „Mit dieser Ungleichbehandlung werden kleine Kinder diskriminiert und erheblich in ihren Grundrechten beschnitten. Auch nimmt der Staat in Kauf, dass wesentliche Prozesse der kindlichen Persönlichkeitsbildung derzeit zurückgestuft werden. Das Land muss die Bildungskrise der Kinder endlich beenden und kreative Lösungen anbieten. “

Von Britta Lüers