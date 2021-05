Hannover

Seit Monaten ist in Hannovers Kitas nur die Notbetreuung möglich. Die beiden Gründe: Eine dauerhafte Inzidenz über der 100er-Grenze und die Niedersächsische Corona-Verordnung, die ab einem Wert von 100 Kitas nur für die Notbetreuung öffnet. Letzteres soll sich jetzt ändern, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne ankündigte.

Mit der ab Montag, 10. Mai, neu gültigen Corona-Verordnung des Landes sollen Kitas bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 offenbleiben – und nicht mehr wie bisher in Niedersachsen üblich, bis zu 100. Die Einrichtungen sollen in entsprechenden Regionen in den eingeschränkten Regelbetrieb mit Hygienevorschriften wechseln. Heißt: Die Kitas öffnen wieder für alle, die Gruppen dürfen sich aber nicht mischen. Kindertagespfleger könnten einen Regelbetrieb unter Beachtung von Hygienevorschriften anbieten. Für betroffene Schulen gelte wieder Präsenzunterricht im Wechselmodell – das sogenannte „Szenario B“.

Viele Erzieher erst einmal geimpft

Von einer „ordentlichen Entscheidung“ sprach Peter Schulze vom Kita-Stadtelternrat. „Der Schuh drückt bei vielen Eltern wirkliche enorm, nach Monaten der Betreuung zu Hause.“ In der Vergangenheit habe es in vielen Kitas noch einmal Anfragen gegeben, weitere Kinder in die Notbetreuung aufzunehmen. „Und auch die Kinder wünschen sich ja, wieder ihre Freunde zu treffen.“

Er habe aber auch „gemischte Gefühle“ bei der Ankündigung des Kultusministers. „Die Frage stellt sich leider auch, wie sicher der Kitabesuch ist. Denn rein von den Zahlen her hat sich nicht viel geändert.“ Tonne hatte darauf verwiesen, dass die Öffnung auch infektiologisch vertretbar sei. „Denn mit der neuen Möglichkeit der Selbsttests haben wir eine weitere Sicherheitsmaßnahme eingezogen.“ Diese würden aber nur eine Scheinsicherheit bieten, kontert Schulze. Ist die Viruslast zu Beginn einer Infektion noch gering, schlägt auch der Test nicht an. „Obwohl man bereits infektiös ist“. Zudem sind viele Erzieher erst einmal geimpft und so auch nicht optimal geschützt. „Die Gefahr ist also immer noch hoch. Ich hätte mir vom Ministerium deshalb mehr bauliche Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa durch Raumbelüfter und ähnliches, gewünscht, bevor man die Grenze einfach anhebt.“

Er glaubt, dass einige Eltern deshalb trotzdem zögern werden, ihre Kinder in die Kita zu bringen. „Viele werden es sich das aber gar nicht leisten können, weil sie beruflich eingespannt sind und nach monatelanger Betreuung ausgelaugt. Und auch die Arbeitgeber machen möglicherweise Druck, da die Möglichkeit der Betreuung jetzt ja wieder besteht.“

Dennoch hält er die Entscheidung für richtig – „zumal auch die Eltern in den nächsten Monaten geimpft werden können. Mit der Betreuung zu Hause kann es nicht ewig weitergehen.“

Mehr als die Hälfte der Kinder werden zu Hause betreut

Seit den Weihnachtsferien und damit seit mehr als vier Monaten sind Kindertagesstätten in der Region Hannover nur für die Notbetreuung geöffnet. Eine erhebliche Belastung für Eltern, die diese Betreuung nicht in Anspruch nehmen dürfen und ihre Arbeit dennoch nebenbei erledigen müssen. Um die Pandemie einzudämmen, wurde bislang die Richtschnur ausgegeben, Krippen und Kitas zu maximal 50 Prozent auszulasten.

Im ganzen Land, wie auch in der Region und der Stadt Hannover liegt die Notbetreuung sogar noch unter der Maximalgrenze von 50 Prozent. Von insgesamt 30.876 Kindern in Niedersachsen mit Betreuungsanspruch waren im März 14.117 Kinder in Notbetreuung – eine Belegung von etwa 46 Prozent. Im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover (einige Kommunen sind davon ausgenommen) waren im März insgesamt 9198 Kinder (von 21.168) und damit knapp 45 Prozent aller Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut.

Kooperation zwischen Einrichtungen

Auch für die städtischen Kindertagesstätten ist man bei einem Belegungsschnitt von unter 50 Prozent. Für die rund 3800 Betreuungsplätze werden insgesamt rund 1500 Notbetreuungsplätze angeboten. „Wobei die Verteilung hier extrem schwankt“, betont Stadtsprecherin Susanne Stroppe. „Viele Einrichtungen haben deutlich mehr als 50 Prozent Notbetreuungsbedarf und einige Einrichtungen weniger Inanspruchnahme.“ Dies führte bereits jetzt zu individuellen Lösungen, wie einer Kooperation zwischen Einrichtungen für die Bereitstellung zusätzlicher Notgruppen, wo noch Kapazitäten sind.

Auch die Stadt sieht den Druck, der auf Eltern lastet, die seit nunmehr vier Monaten zuhause betreuen. „Homeoffice und die Betreuung von Kindern im Krippen- oder Kita-Alter sind nur sehr schwierig und schon gar nicht dauerhaft miteinander vereinbar.“

Von Simon Polreich