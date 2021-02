Hannover

Die seit Anfang des Jahres in den Kitas verordnete Notbetreuung soll das Infektionsrisiko minimieren – und nicht zuletzt auch das Kitapersonal schützen. Wie schnell es mit der trügerischen Sicherheit vorbei sein kann, musste jetzt die AWO-Kita Voltmerstraße in Hainholz erfahren – und zwar besonders heftig. Gleich mehrere Mitarbeiter traf es, und die Kita musste komplett schließen. Nicht zum ersten Mal.

Ein Schock sei das gewesen, erinnert sich Kita-Leiter Markus Stünkel. Von seinem Hausarzt erfuhr er, dass er sich mit Corona infiziert hat. Das war am 14. Januar – zwei Tage zuvor war bereits eine Mitarbeiterin positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Stünkel reagierte sofort und ließ die Kinder abholen. Noch am selben Tag vermeldeten zwei weitere Mitarbeitende ein positives Testergebnis. Am nächsten Tag bemerkte Stünkel dann Symptome bei sich selbst: „Meine Nebenhöhlen waren geschwollen, und ich hatte Kopfschmerzen.“ Nach einer kurzen Lagebesprechung steht der Entschluss fest: Alle Mitarbeitenden werden nach Hause geschickt, die Kita vorerst geschlossen und das Gesundheitsamt informiert. In der Folge erkrankten insgesamt zehn Mitarbeiter.

Fordert mehr Unterstützung von der Politik: Kita-Leiter Markus Stünkel. Quelle: Heusel

Am Donnerstag nun durfte Stünkel die angeordnete Quarantäne beenden und in seine Kita zurückkehren. Auch die Kollegen sind wieder im Einsatz – ins Krankenhaus musste glücklicherweise niemand. Seine eigene Infektion sei vergleichbar mit einer heftigen Erkältung gewesen, erzählt er am Donnerstag. „Schlapp fühle ich mich aber immer noch.“ Die häusliche Quarantäne habe er als sehr belastend empfunden, „So eine Einschränkung hatte ich noch nie in meinem Leben.“

„Wir haben uns immer an die Hygieneregeln gehalten“

Eine Verschnaufpause kann sich die Kita aber nicht gönnen, denn jetzt gilt es für sie, das nachzuholen, was die anderen bereits seit mehr als zwei Wochen praktizieren: die Notbetreuung zu organisieren, denn heute sind auch die Kinder bereits zurückgekehrt. Für die Kita Voltmerstraße war es dabei nicht die erste Corona-bedingte Schließung. Bereits im Oktober musste Stünkel seine Einrichtung für ein paar Tage dicht machen. Damals war eine Familie positiv auf Covid-19 getestet worden. „Wir haben uns immer an die Hygieneregeln gehalten“, sagt der Leiter. Dazu gehören: feste Gruppen in festen Räumen, getrennte Spielbereiche draußen, Zugangsbeschränkungen, regelmäßiges Lüften, CO2 -Messungen, regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren von Flächen und Spielzeug und Händewaschen. „Trotzdem ist eine Kita keine Schule: Wir nehmen die Kinder auch mal auf den Schoss, um sie zu trösten, haben engen Kontakt und tragen aus pädagogischen Gründen keine Maske.“

Auch wenn es die Kitas in der Region vergleichsweise wenig traf – gerade mal 773 der 27.367 Infizierten seit Coronabeginn waren unter sechs Jahre alt und 206 Einrichtungen betroffen – wenn es einen Fall gibt, bricht für die Familien eine kleine Welt zusammen, denn dann dürfen die Kinder noch nicht einmal mehr vor die Tür. „Viele Eltern schicken den Nachwuchs deshalb nicht in die Kita, obwohl sie die Betreuung dringend bräuchten, sondern regeln das nebenbei, irgendwie.“

Mehr Sicherheit für Eltern und Erzieher wäre dringend notwendig, fordert Stünkel. Unterstützung erhält er von AWO-Vorstandsvorsitzender Burkhard Teuber. Beide fordern die Politik zum Handeln auf: „Es wäre sinnvoll, wenn wir die Mitarbeitenden regelmäßig testen könnten – wie in den Pflegeheimen“.

Kultusminister will regelmäßige Tests in Kitas und Schulen

Eine schon länger geäußerte Forderung, die jetzt Gehör findet. Das Kultusministerium denkt laut über regelmäßige Test in Kitas und Schulen nach „Mit Tests können wir hierzu einen wichtigen Beitrag leisten“, so Minister Grant Hendrik Tonne. Einen Starttermin oder Turnus nannte noch nicht, versprach aber, weitere Details bald bekannt zu geben.

Mit Tests sei es aber nicht getan, betont die AWO: Im Gegensatz zu den Schulen hätten die Kitas keine Schutzausrüstung bekommen. „Als Träger müssen wir die Masken selbst kaufen“, so Teuber. Auch bei der Impfung müssten die Kita-Mitarbeitenden eine höhere Priorität bekommen – um damit letztlich auch die Familien zu schützen, so Stünkel.

Denn auch wenn der Leiter und neun seiner Kollegen ihre Corona-Erkrankung überstanden haben und die Kita wieder öffnen kann, ist längst nicht Entwarnung angesagt. Mitarbeiter, Eltern und Kinder könnten sich auch weiterhin jederzeit infizieren und eine weitere Schließung der Kita nötig machen. „Unsere Fachkräfte arbeiten am Limit. Ich hoffe einfach, es erwischt uns kein drittes Mal“, sagt Stünkel.

