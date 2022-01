Kita Döhren: Kein Berufsverbot, aber acht Jahre Haft für Erzieher Mike K.

Hannover

Kindergärtner Mike K. (41) ist am Donnerstag zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die 1. Große Jugendkammer des Landgerichts Hannover hält den Angeklagten in drei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs und in 33 Fällen des sexuellen Missbrauchs für schuldig. Der Erzieher in der Awo-Kita Wiehbergstraße (Döhren) hat sich zwischen 2005 und 2020 an sieben Mädchen (sechs bis acht Jahre) im Grundschulalter vergangen. Die Taten geschahen im angeschlossenen Hort der Kita.

Nach aufwendiger Beweisaufnahme weicht das Urteil erheblich von der Anklage ab. Mike K. war wegen 120 Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Davon in 36 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs (Eindringen in den Körper des Opfers).

In seinem Urteil würdigte Richter Stefan Lücke das Geständnis des Angeklagten. Und auch seine Reue. „Sie haben sich Gedanken gemacht, was Ihre Taten für die Kinder bedeuten. Das ist ein Anfang.“ Der Angeklagte sei nicht kernpädophil. Aufgrund seiner starken Neurodermitis (auch im Intimbereich) habe er keine sexuellen Kontakte zu Frauen aufnehmen wollen. Als die Hauterkrankung abgeklungen sei, habe er gleichwohl Prostituierte aufgesucht.

Sechs Opfer mussten aussagen

Nach dem Urteil zeigten sich die Opfer erleichtert. „Meine Mandantin ist zufrieden, dass der Angeklagte verurteilt wurde“, sagte Anwältin Susanne Frangenberg. Die Höhe der Strafe spiele dabei keine Rolle. Doris Kahle, ebenfalls Nebenklagevertreterin, meinte, dass das Urteil eine deutliche Sprache spreche.

Rechnet man die Einzelstrafen zusammen, dann müsste K. mehr als 30 Jahre ins Gefängnis. Lediglich bei einem Kind hielt die Kammer die Taten für nicht erwiesen. „In diesem Fall war die Aussage viel zu detailarm und wenig konkret“, befand Richter Lücke.

Mike K. hatte zu Beginn des Prozesses ein Geständnis abgelegt. Aus Sicht des Gerichts hatte das aber nicht ausgereicht, um sechs von acht betroffenen Kindern die Aussage zu ersparen. Dieser Umstand wirkte sich strafverschärfend für den Angeklagten aus.

Staatsanwältin forderte elf Jahre Gefängnis

Die Staatsanwältin hatte elf Jahre Gefängnis für den Erzieher gefordert. Sie war von einer wesentlich höheren Zahl der Missbrauchsfälle ausgegangen. Verteidiger Michael Tusch hatte keinen konkreten Antrag gestellt, hatte aber eine Strafe im einstelligen Bereich beantragt.

Ein leichtes Aufstöhnen gab es unter den zahlreichen Zuhörern, als Richter Lücke begründete, warum er kein Berufsverbot gegen Mike K. ausspreche. Es sei überflüssig, weil die Vorstrafe eine weitere Ausübung des Berufes als Erzieher unmöglich mache.

Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Denn das Geständnis des Angeklagten fand ebenso hinter verschlossenen Türen statt wie die Aussagen der Opfer. Die Mädchen haben ihre Erlebnisse sehr unterschiedlich verarbeitet. Während einige wohl nicht unter dem Missbrauch ihrer Vertrauensperson leiden, benötigen andere psychologische Hilfe. Eine junge Frau sagte sogar aus, obwohl das nicht mehr geboten war. Sie habe ihre Zeugenschaft als Teil der Aufarbeitung des Erlebten betrachtet, meinte der Richter.

Von Thomas Nagel