Hannover

Ja, es ist tatsächlich die letzte KISS-Tour. Noch einmal zieht das Quartett in großem Stil rund um den Globus und feiert 45 Jahre Musikgeschichte. Aber sind wir realistisch: In nicht allzu ferner Zukunft muss und wird auch diese wilde Rock’n’Roll-Reise zum Ende kommen. „Wir treten eben nicht nur Shirts und Turnschuhen auf“, stellt Gene Simmons klar. „Ich trage 20 Zentimeter hohe Plateaustiefel, mein Outfit wiegt 18 Kilo, wir speien Feuer und fliegen durch die Luft. Keine Band im Business arbeitet härter. Diese Show können wir nicht ewig machen, deshalb kommt jetzt der richtige Moment für den Abschied.“

So läuft das Timing beim Hannover-Konzert:

18:00 Uhr | Einlass19:15 Uhr | David Garibaldi 20:45 Uhr | KISS

Gibt es noch Tickets?

Der Veranstalter Hannover Concerts rechnete am Dienstagnachmittag mit 12.000 bis 13.000 Fans – höchstens 15.000. Das heißt: Es dürfte am Mittwoch noch Karten an der Abendkasse geben: ab 96,55 Euro.

Was muss ich beachten?

Der Veranstalter bittet die Fans um rechtzeitige Anreise – wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Besucher sollten sich auf wesentliche Gegenstände zur Mitnahme beschränken – also keine großen Taschen, Schirme oder Rucksäcke.

Wie wird das Wetter?

Sehr heiß: Am Mittwoch sind in Hannover bis zu 33 Grad drin – laut Wetteronline besteht am Abend die Gefahr von Unwettern.

Am Abend könnten einzelne Gewitter, Starkregen und Hagel nahe dem Harz und dem Teutoburger Wald einsetzen, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Hamburg an. In der Nacht zum Mittwoch sollten von den Niederlanden teils kräftige Gewitter heranziehen. Für das Gebiet westlich der Weser gilt vorerst eine Vorwarnung wegen Unwetter mit Starkregen, orkanartigen Böen und Hagelschlag.

Die genaue Entwicklung der kritischen Luftmassen aus den Benelux-Gebiet und die Auswirkungen auf Nordwestdeutschland seien aber derzeit noch unklar, sagte ein DWD-Meteorologe.

Im Fall eines extremen Unwetters und der Evakuierung der Expo-Plaza steht die Tui-Arena zur Verfügung.

Hier rappen Casper und Marteria auf der Expo-Plaza

Hier tanzen 15.000 bei der N-Joy-Starshow

Von André Pichiri