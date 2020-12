Hannover

Die Papierboxen zum Fest sind reich gefüllt: mit einem LED-Teelicht, Liederzetteln, der Anleitung für eine häusliche Andacht, einer durchsichtigen Lichtertüte mit Krippen-Szenen drauf und einer Acryl-Weihnachtskugel, auf dessen rotem Band „Ihr werdet finden“ steht. Das ist das diesjährige Weihnachtsmotto der Melanchthon-Gemeinde. Die mit nur knapp mehr als 1000 Gläubigen kleinste der 60 Gemeinden des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes hatte in Corona-Zeiten bereits im Frühjahr die Aktion „ Ostern in Tüten“ ins Leben gerufen. „Die kam so gut an“, sagt Diakonin Ute Holzvoigt, „dass sich unsere Pastorin mit uns zu ’ Weihnachten in der Box’ entschlossen hat und wir den Umfang der Oster-Aktion fast verdoppelt haben.“

500 Erwachsene kommen in den Genuss der originellen Geschenkidee. Für 200 Kinder gibt es eine Extra-Box mit einer süßen Leckerei, einer Faltkarte mit der Weihnachtsgeschichte, einer Kerze in Sternform und Ausschneid-Sternen, die die Namen derjenigen aus der Familie tragen sollen, die diesmal vielleicht nicht mitfeiern können.

Ein „ganz besonderer Zusammenhalt“

„Wir wollen mit der Aktion den Blick auf die Dinge lenken, die trotz allem möglich sind“, sagt Pastorin Claudia Maier (36), die an Heiligabend vier Open-Air-Gottesdienste mit Anmeldung anbietet. Fast alle der jeweils 100 Gratis-Karten sind schon vergriffen. „Mit unseren Boxen können wir auch mit denen in Verbindung bleiben, die sich vergessen fühlen und ihnen so versichern, dass wir an sie denken“, sagt die junge Mutter, die sich freut, dass so viele Ehrenamtliche bei den 700 Boxen helfen: Konfirmanden falten Kartons, Kindergartenkinder malen sie an, zwei Familien packen, andere kümmern sich um die Verteilung an Senioren, alleine 160 der Boxen sind für die Bewohner des Gustav-Brandt-Hauses und des Stifts zum Heiligen Geist gedacht.

„Wir freuen uns, dass die Resonanz auf die Idee fantastisch ist“, sagt Diakonin Holzvoigt, die der Melanchthon-Gemeinde seit 25 Jahren treu ist und in diesen ungewöhnlichen Tagen „einen ganz besonderen Zusammenhalt spürt“. Neben den Boxen gibt es Weihnachten 2020 noch etwas eher Ungewöhnliches. Zu dem großen Tannenbaum im modernen Schiff der erst in den fünfziger Jahren gebauten Kirche gesellen sich fünf kleine auf dem Gelände. „Wir wünschen uns, dass junge und ältere Christen und Menschen aus dem Stadtteil die schmücken“, sagt die 59-jährige Diakonin. Damit in diesen so trüben Tagen ein ganz buntes Bild von Weihnachten entsteht.

Von Christoph Dannowski