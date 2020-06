Hannover

„Volkskirche“, sagte Landesbischof Ralf Meister und lächelte milde, „Volkskirche hieß im 19. Jahrhundert tatsächlich, das ganze Volk ist in der Kirche. Die Zeiten sind lange vorbei.“

Zusammen mit Landeskirchenamts-Präsidentin Stephanie Springer und Landeskirchen-Finanzchef Rolf Krämer war Meister gestern in die Marktkirche gekommen, um Zahlen zu veröffentlichen, die „mich natürlich bedrücken“. Die Landeskirche Hannover, zahlenmäßig die Nummer eins in Deutschland, hat auch 2019 einen Mitgliederschwund hinnehmen müssen. 50.586 Gläubige weniger als im Vorjahr zählte die Landeskirche, die jetzt noch 2,482 Millionen Mitglieder hat, ein Minus von 1,99 Prozent. „Der Verlust eines jeden Mitglieds schwächt die Kirche“, sagte Finanzchef Krämer, „natürlich auch finanziell.“

Risikorücklage durch Corona-Krise zur Hälfte weg

Schloss die Landeskirche 2019 noch mit einem Gewinn von 7,1 Millionen Euro bei 611,7 Millionen Euro Erträgen ab, wird es für 2020 wohl an dieser Stelle steil bergab gehen. Krämer rechnet mit einem Defizit von bis zu 75 Millionen Euro. „Wir hatten eine Risikorücklage von 130 Millionen Euro aufgebaut, die für eine lange Zeit reichen sollte“, so Krämer, „nun müssen wir feststellen, dass durch die Corona-Krise die Hälfte davon schon nach drei Monaten weg ist.“ Die finanzielle Schieflage hat drastische Folgen: Haushaltssperre und Wiedereinstellungsstopp. Und es wird nicht besser: „Die Babyboomer gehen allmählich in Ruhestand“, weiß Springer, und: „Vom Kurzarbeitergeld wird keine Kirchensteuer abgeführt.“ Krämer geht davon aus, dass „das Kirchensteuervolumen auch in Zukunft nicht mehr wachsen wird“.

Bischof Meister machte aber auch deutlich, dass die Kirche „insolvenzsicher“ sei und ihm die Situation „keineswegs meine geistliche Hoffnung raubt“. Er habe in den Monaten der Pandemie „eine große Energie“ gespürt, die „in vielerlei Hinsicht einen Beschleunigungseffekt ausgelöst“ habe: „Gerade im digitalen Bereich. Bei der Nutzung der digitalen Medien gibt es auch für die Kirche kein Zurück.“

„In Jerusalem sprach man von Gemeinde, wenn Christen zusammenkamen, gemeinsam in der Bibel lasen und nach Hause gingen, um Gutes zu tun“, sagte Meister. Nun könne es auch die digitale Gemeinde geben, die sich vorm Monitor versammele. „Wir diskutieren gerade, wie wir diese Form der Gemeinde fördern und unterstützen können“, sagte Meister, es sei „eine sehr spannende Zeit“.

Rückgang auch in der Katholischen Kirche Nicht nur die evangelische Kirche schrumpft, auch die Zahl der Katholiken ging zurück. Das Bistum Hildesheim, das Bremen-Nord, Bremerhaven und weite Teile Niedersachsens mit der Region Hannover umfasst, zählte 2019 genau 581.460 Mitglieder, das waren 11.900 Katholiken weniger als im Vorjahr. Es gab weniger Taufen und weniger Bestattungen, den 317 Eintritten standen mehr als 8000 Austritte entgegen. Noch mal 1000 mehr als 2018. „Mich betrüben die Austritte sehr“, kommentierte der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer: „Sie signalisieren, wie sehr sich getaufte Menschen von unserer Kirche entfremdet haben.“ Wilmer benannte als Grund der neuen Austrittswelle auch den Missbrauchsskandal: „Unsere Kirche hat durch die zahlreichen Fälle von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch das Vertrauen vieler Menschen zutiefst enttäuscht.“

Von Christoph Dannowski