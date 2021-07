Hannover

Der Film über ein dreiwöchiges Beziehungsexperiment zwischen einer Wissenschaftlerin und einem humanoiden Roboter, der kaum von einem Menschen zu unterscheiden ist, sorgt zu Beginn für einiges Schmunzeln und Lachen im Publikum, später prägen auch nachdenklich stimmende Töne die Handlung und werfen die Frage auf: Können auf die Bedürfnisse des Gegenübers programmierte, humanoide Roboter tatsächlich eine echte Partnerschaft oder gar Liebe zwischen zwei Menschen ersetzen?

Eine durchaus spannende Thematik, auf die sich die Seh-Fest-Fans an der Gilde Parkbühne schon lange vor Filmbeginn entspannt-gesellig vorbereiten. Nachdem die Check-In-Formalitäten mit Vorlage eines negativen Covid-19-Tests am Einlass erledigt sind und der reservierte Platz bezogen ist, steckt man die Mund-Nasen-Bedeckung in die Tasche und richtet sich ein. Viele haben sich Leckereien und Getränke mitgebracht. Hier zu picknicken, gehört seit langem zum Konzept des Kinovergnügens unter freiem Himmel.

Ein paar Stunden Erholungsurlaub

Andere nutzen den digital gesteuerten am-Platz-Service. Die Szenerie an der Parkbühne erinnert an einen riesengroßen Hotelgarten, in dem gemütliches Beisammensein, Erholung und Genuss mögliche Sorgen und Nöte des Alltags vergessen machen. Hier wird an Salzgebäck geknabbert, dort in saftige Wraps gebissen. Flaschen und Gläser klingen leise, während sich dezente Lounge-Musik über das Gelände legt.

Pärchen sind gekommen, Familien, Freundinnen, Freunde und kleine Cliquen. Ein paar Stunden Erholungsurlaub an einem Dienstagabend. Manch einer wirkt im Liegestuhl so gelöst und entspannt, als würde ihn sogleich eine Wellness-Behandlung erwarten.

Seh-Fest-Profis haben gar Wolldecken mitgebracht. Da kann die Wetter-App noch so milde Temperaturen versprechen, im Verlauf des langen Abends wird es bei Windzügen dann zeitweise doch empfindlich kühl.

Fast alle Vorstellungen ausverkauft

Mit äußeren Widrigkeiten hat Roboter Tom im heutigen Kinofilm überhaupt keine Probleme. Die Mensch-Maschine ist so programmiert, die Wissenschaftlerin Dr. Alma Felser glücklich zu machen, ihr ein perfekter Partner zu sein. Tom ist in nahezu allen Lebenslagen auf die Optimierung von Situationen ausgerichtet. Das alles ist Alma zunächst sehr zuwider, später entwickeln sich dann von ihrer Seite –man konnte es sich denken- doch noch Gefühle. Der Film punktet über weite Strecken mit Witz und Charme. Grandios: Dan Stevens in der Rolle des Tom.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es geht hart auf Mitternacht zu, als die Seh-Fest-Premiere zum Filmabspann den finalen Applaus der Freiluftkino-Fans erhält. Das Seh-Fest war nicht nur zum Start ein Publikumsmagnet. Bis auf wenige noch verfügbare Restkarten, sind fast alle der folgenden 23 Vorstellungen bereits jetzt ausverkauft.

Von Andreas Haug