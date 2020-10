Am 24. Oktober feiert „Warte, warte nur ein Weilchen“ seine Premiere im Cinestar Garbsen (zehn Uhr, Tickets über www.cinestar.de/kino-garbsen). Am 25. Oktober kommt der Hannover-Thriller ins Kino am Raschplatz, hier läuft er auch am 26. und 28. Oktober (mehr Info unter www.kinoamraschplatz.de). Am 1. November läuft der Film im Neueschauburg Kino in Burgdorf (www.kinoheld.de/kino-burgdorf), am 24. und 25. November im Cinema Filmclub Leinepark in Neustadt am Rübenberge (www.cinema-neustadt.de). Außerdem läuft „Warte, warte nur ein Weilchen“ in Rendsburg ( Schleswig-Holstein) und Celle. Weitere Informationen unter www.warte-warte-nur-ein-weilchen.de