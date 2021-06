Wie schon in den vergangenen Jahren so gibt es auch aktuell bei der Kinderbetreuung große Unterschiede zwischen den Stadtbezirken. Im Kita-Bereich hängt dies teilweise auch mit Einrichtungen zusammen, die ein stadtweites Angebot machen, also etwa Betriebskitas, Einrichtungen mit einem besonderen pädagogischen oder religiösen Konzept oder einem zweisprachigen Angebot. Derartige Kitas erhöhen die Versorgungsquote in ihrem Standortbezirk zu Lasten anderer Bezirke. So sind in Stadtbezirken mit einer niedrigen Versorgung überhaupt keine oder nur wenige stadtweite Angebote zu finden.

Bei den Krippenplätzen wurde das Angebot in sieben Bezirken ausgeweitet, in vier Bezirken blieb es konstant. In Südstadt-Bult gingen drei Plätze verloren, weil eine integrative Krippengruppe eingerichtet wurde, die eine geringere Aufnahmekapazität hat. In Ricklingen gingen sogar neun Plätze verloren, obwohl eine neue Einrichtung eröffnet, aber gleichzeitig eine andere mit 30 Plätzen geschlossen wurde.

In zehn Stadtbezirken nahm die Anzahl der Ein- bis Zweijährigen ab, in acht von ihnen kam es dadurch zu einer Verbesserung der Versorgungsquote, nur in Ricklingen (wegen der Kitaschließung) und in Kirchrode-Bemerode-Wülferode (wegen des Wegfalls von Plätzen in der Kindertagespflege) sank trotz Bevölkerungsrückgangs auch die Versorgungsquote. In Südstadt-Bult, Ahlem-Badenstedt-Davenstedt und Herrenhausen-Stöcken nahm die Anzahl der Kinder dieser Altersgruppe jedoch zu, sodass auch hier die Versorgungsquote sank.

Die höchsten Versorgungsquoten gibt es in der Mitte des Stadtgebietes, den Spitzenplatz nimmt mit 84,62 Prozent der Bezirk Nord ein. Schlusslicht ist Ricklingen mit 41,54 Prozent.

Im Kindergartenbereich sieht es ähnlich aus, auch hier liegt der Stadtbezirk Nord mit einer Versorgungsquote von 114,86 Prozent weit vorn. Schlusslicht ist Misburg-Anderten mit 79,66 Prozent. Durch Bevölkerungsrückgang verringerte sich der Bedarf in fünf Stadtbezirken, in acht Bezirken stieg er jedoch. In Vahrenwald-List und Ricklingen führte das zu einem Absinken der Versorgungsquote.

Auch bei der Schulkinderbetreuung führte der Bevölkerungsrückgang zumindest in vier Stadtbezirken zusammen mit einer Veränderung der Angebote zu einer verbesserten Versorgungsquote, in den neun übrigen sank sie jedoch. Die niedrigste Quote gibt es nach wie vor im Bezirk Mitte mit 27,17 Prozent (2019: 26,5). Dort hat noch keine einzige Grundschule ein Ganztagsangebot. Spitzenreiter ist Linden-Limmer mit 128,94 Prozent (126,16). Dort werden insgesamt 1284 Kinder in Ganztagsschulen betreut.