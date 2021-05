Kinderpornografie: Fehlende Ermittler sind das Problem

Im Bereich der Polizeidirektion Hannover hat sich die Anzahl von Strafverfahren wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes von Kinderpornos in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. 2016 waren 64 Fälle zur Anzeige gebracht worden, 2020 waren es 199. Im Vergleich zu 2019, als 239 Verfahren geführt wurden, ist allerdings die Anzahl im ersten Corona-Jahr sogar um 40 Fälle gesunken.

Zugenommen hat 2020 der sexuelle Missbrauch von Kindern. 158 Delikte wurden in vergangenen Jahr bei der Polizei in Hannover zur Anzeige gebracht – vor fünf Jahren waren es 145 Fälle. Bei den Missbrauchstaten zeichnet sich im Fünf-Jahresvergleich eine Wellenbewegung ab: 2017 registrierten die Ermittler 108 Fälle, 2018 gab es den vorläufigen Höchststand mit 185 Verfahren, 2019 gab es 140 Strafverfahren.

Fast sieben Mal so hoch wie 2016 war im vergangenen Jahr die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen, die Kinderpornos verbreitet, erworben und besessen haben. 2020 ermittelte die Polizei in Hannover 54 Jugendliche als Täter, fünf Jahre zuvor wurde in acht Fällen Minderjährige als Beschuldigte in einem Strafverfahren geführt. Auch hier hatte es 2019 einen enormen Anstieg auf 73 Verfahren gegen Verdächtige unter 18 gegeben – jeweils eine deutliche Steigerung zu den Jahren 2017 (39 Fälle) und 2018 (27).

In den zurückliegenden Jahren hat deutschlandweit der Austausch von Kinderpornos unter Schülern stark zugenommen. Nach Angaben von Polizeisprecher Marcus Schmieder könnte das in „der zunehmenden Nutzung digitaler Medien und der Verbreitung in den Messenger-Diensten begründet sein“.

Der Anstieg insgesamt sei aber auch „ein Resultat der intensiven Ermittlungsarbeit der Polizeidirektion Hannover, des Landes- und Bundeskriminalamtes sowie internationaler Stellen“, die die Taten aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld gebracht hätten.