Nordstadt

Auf dem Hof vor dem Kinderhaus Spunk, das in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert, sitzen Kinder und haben ihre Habseligkeiten ordentlich vor sich aufgestellt. Auf Arturs Matte liegen eine Ganzkörperjacke, Puzzles, Fußballhefte und eine Babyschaukel. In der Mitte: Eine alte, olivgrüne Kasse. Das Puppenhaus von seiner Schwester hat er schon verkauft. 60 Euro hat er bisher eingenommen – und die sollen wie alle Einnahmen und Spenden an diesem Tag ukrainischen Kindern zugutekommen. Artur sagt: „Das ist unfassbar, was in der Ukraine gerade passiert. Die leiden bestimmt da und haben keinen Strom mehr.“

Der Gewinn aus Flohmarkt und Kuchenbasar des Kinderhauses Spunk in der Nordstadt soll für ukrainische Kinder gespendet werden. V. l.: Benjamin, Artur, Antonia, Birk Ole, Charlie und Jacob. Quelle: Jonathan Josten

Der siebenjährige Benjamin stellt sich vor, dass die Kinder in der Ukraine „Angst haben und froh sind, wenn sie etwas zu spielen und zu essen haben.“ Die Teddybären auf einer Matte wirken so, als ob sie darauf warten würden, direkt zu den Kindern in der Ukraine zu kommen, um sie zu trösten.

Kinder erleben erstmals Krieg

Für die Kinder sei dies der erste Krieg, den sie miterleben würden, erklärt Spunk-Sozialpädagogin Isabell Göbl. „Der Krieg in der Ukraine ist für die Kinder ein riesen Gesprächsthema und deshalb haben wir mit ihnen besprochen, was wir machen können.“ Daraufhin hätten die Kinder ihre Kinderzimmer geplündert, Friedenstauben getöpfert und gemeinsam einen Friedensspaziergang im Quartier um das Spunk veranstaltet. Die Eltern buken für den Kuchenbasar.

Auch Bettina Harborth (Geschäftsführerin Spokusa, links) und Isabell Göbl (Sozialpädagogin offener Bereich Spunk) machen mit. Quelle: Jonathan Josten

200 Euro mit Kuchenverkauf eingenommen

„Der Kuchen mit Streuseln und Schokolade ist schon leer. Wir haben schon über 200 Euro mit dem Kuchenverkauf eingenommen“, erzählt Antonia. Sie und ihre Familie haben zuhause lange darüber gesprochen, ob sie ukrainische Flüchtlinge aufnehmen würden. „Wir haben die Vor- und Nachteile besprochen und uns dazu entschieden, dass wir helfen wollen.“ Sie haben sich ein Buch mit leichten ukrainischen Sätzen gekauft und Antonias Vater habe mit einer Organisation Kontakt aufgenommen, damit sie ukrainische Flüchtlingen für vier Wochen bei sich aufnehmen können.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Spunk gibt es einige Kinder, die schon eine Flüchtlingserfahrung gemacht haben. Doch alle Kinder können sich vorstellen, wie schwer Krieg und Flucht ist. Ein Kind läuft an Göbl vorbei und legt ihr einen 20-Euro-Schein in die Hand. Sie berichtet, wie ein Kind im Vorfeld gesagt habe: „Wenn ich das mit dem Krieg höre, dann weint mir das Herz.

Von Jonathan Josten