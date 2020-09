Hannover

Spatenstich für eine weitere Kindertagesstätte der Diakovere in Hannover-Mittelfeld: Nahe dem „ Vitalquartier An der Seelhorst“ entsteht die Betreuungsstätte „Kinderinsel“. Sie soll nach dem Inklusionskonzept (also für Kinder mit und ohne Benachteiligung) ausgelegt sein und über bis zu 60 Plätze verfügen. Gebaut wird die etwa zwei Millionen Euro kostende Kindertagesstätte in Nachbarschaft der Mira-Lobe-Grund- und Oberschule der Diakovere, die ebenfalls inklusiv ist, mit dem Bau beauftragt ist die Firma Friedrich Rosemeier.

Die Kinderinsel soll Mitte 2021 fertig sein und laut Diakovere „ein neues, zeitgemäß und musisch-künstlerisches Angebot“ bieten. Bis 2022 soll das Vitalquartier An der Seelhorst als „ein modernes, nahezu barrierefreies Wohngebiet“. Es ist mit etwa 380 Wohneinheiten auf einer 4,5 Hektar großen Fläche für etwa 1.000 Menschen ausgerichtet.

Von Ralph Hübner