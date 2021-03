Hannover

An Grundschulen soll noch vor den Osterferien der Umgang mit den Corona-Selbsttest erprobt werden. Nach den Osterferien soll Lehrpersonal die Tests an Schülerinnen und Schülern durchführen. Schulleiter, Grundschullehrer und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sehen das kritisch – zu hoch sei der Mehraufwand, zu problematisch die Scheinsicherheit. Ist der Corona-Selbsttest in Grundschulen doch sinnvoll? Und welche Schutzmaßnahmen müssten dabei zwingend eingehalten werden? Ein Gespräch mit Kinderarzt Thomas Buck.

Herr Buck, ist die Sorge der Lehrkräfte, den Test bei den Kindern möglicherweise nicht korrekt anzuwenden, gerechtfertigt?

Wenn die Lehrkräfte einen Abstrich im Rachen machen sollen, können sie den Fehler machen, dass nicht die richtige Stelle getroffen wird und dass das Ergebnis nicht sicher ist. Der Nasenabstrich ist etwas komplizierter durchzuführen, aber auch das können Lehrer und Lehrerinnen lernen.

Reicht es dazu aus, eine schriftliche Anleitung zu bekommen?

Meiner Meinung nach nicht. Es wäre schon sinnvoll, wenn die Lehrkräfte das gezeigt bekämen. Denn die Sicherheit des Testergebnisses ist nur gegeben, wenn der Nasenabstrich richtig durchgeführt wird.

Zeigt sich tapfer: Diese junge Patientin lässt den Corona-Test geduldig über sich ergehen. Quelle: Christian Behrens

Es gibt Zweifel, dass die Selbsttests sicher sind. Wie sehen Sie das?

Wenn ein Corona-Selbsttest positiv ist, sollte unbedingt noch ein PCR-Test beim Arzt gemacht werden. Schülerinnen und Schüler müssen also nicht gleich in Panik verfallen, wenn der Test in der Schule positiv sein sollte.

Wie müssen Lehrerinnen und Lehrer geschützt sein, um sich bei den Testungen nicht selbst mit dem Coronavirus zu infizieren?

Die Corona-Tests sollten nur mit Schutzkleidung und unbedingt mit einem Visier durchgeführt werden. Wenn beispielsweise beim Rachenabstrich hinten am Hals ein Hustenrefelx entsteht, bekommt der Lehrer oder die Lehrerin ohne Visier eine ordentliche Dosis Viren ab.

Viele Schulen verfügen jedoch nicht über ausreichend Schutzmaßnahmen.

Die Standards, die es in Arztpraxen gibt, sollte es bei Corona-Tests in Schulen auch geben. Da muss ich wirklich eine Mahnung aussprechen, die Tests sonst nicht durchzuführen. Das ist ja sonst so, als würde man einen Feuerwehrmann ohne Schutz in ein brennendes Haus schicken.

Gut geschützt: Die medizinische Fachangestellte Anna Solz arbeitet in der Kinderarztpraxis von Thomas Buck mit Schutzkleidung und Visier – nur so ist sie vor einer Corona-Infektion bestmöglich geschützt. Quelle: Christian Behrens

Wieso kann es dennoch Sinn ergeben, gerade im Bereich Schule auf Corona-Tests zu setzen?

Die Tests sind ein gutes Mittel, um Infektionsketten zu unterbrechen. Es ist mittlerweile bewiesen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer oft infizieren und durch die vielen Kontakte auch oft den Virus weitergeben. Kinder hingegen sind oftmals eher Verteiler, insbesondere auch mit Blick auf das mutierte Coronavirus. Da sind die Ansteckungen schließlich noch höher. Die Tests sind also wichtig, um die Pandemie einzudämmen und Präsenzunterricht zu ermöglichen.

Wieso ist es aus medizinischer Sicht so wichtig, dass Schulen zu ihrem regulären Präsenzbetrieb zurückkehren?

Die Pandemie nimmt gerade Kindern ein Stück ihres Lebens. Die psychischen und körperlichen Folgen sind schwerwiegend. Es gilt, das Virus schnellstmöglich einzudämmen. Corona-Tests sind da ein gutes Instrument.

