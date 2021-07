Während Geimpfte immer lauter nach mehr Freiheiten rufen, sind es erneut Kinder und Jugendliche, die wieder einmal besonders hart von den geltenden Maßnahmen betroffen sind. Wie lange kann das Land noch so mit den Jüngeren umgehen, sie im Grunde wie Schiebemasse behandeln?

Es reicht langsam. Monatelang hat die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen sich sehr diszipliniert verhalten, um Andere zu schützen. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Generationenvertrag umgekehrt eingelöst wird.

Was genau meinen Sie damit?

Zuallererst möchte ich sagen, dass wir sehr aufpassen müssen, Kinder und Jugendliche jetzt nicht zur Impfung zu prügeln. Das ist noch verfrüht. Stattdessen hat die Gesellschaft und damit auch die Politik die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen das zurückzugeben, was wir ihnen über Monate genommen haben. Sie müssen endlich wieder ihre Kindheit zurückbekommen. Der Stillstand muss aufhören.

„Jedes tote Kind muss tunlichst vermieden werden“

Erklären Sie das bitte genauer!

Bei den Kleinkindern muss es nun dringend darum gehen, dass sie soziale Kompetenzen erlernen. Das heißt: Krippen und Kitas müssen dauerhaft bespielt werden. Kinder mit Migrationshintergrund müssen Deutsch lernen. Und auch die Schulen dürfen unter keinen Umständen wieder schließen.

Die Aussichten für den Herbst lassen aber andere Szenarien vermuten, auch wenn alle Politiker mantramäßig herunterbeten, dass es nach den Ferien Präsenzunterricht geben muss. Wie soll das gelingen?

Zunächst muss man sagen, dass Corona bei Kindern und Jugendlichen zum Glück kaum Schaden anrichtet, aber mit der hochinfektiösen Delta-Variante werden auch deutlich mehr Kinder erkranken und einige wenige vermutlich auch sterben. Als Mensch und Kinderarzt kann ich nur sagen: Jedes tote Kind muss tunlichst vermieden werden. Vor allem leiden Kinder und Jugendliche aber massiv unter Sekundärschäden, also den Folgen, die die Pandemie mit sich bringt. Wie soll es also gelingen? Ganz einfach, indem alle Erwachsenen nun eine ebenso große Disziplin an den Tag legen wie bisher die Kinder. Das heißt: Weiter die Hygienemaßnahmen einhalten und vor allem, sich impfen zu lassen. Das ist unsere Pflicht. Wir Erwachsenen müssen ein Bollwerk um die Kinder sein.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn Kinder in den meisten Fällen nicht schwer erkranken, wäre dann nicht auch eine Durchseuchung denkbar? Man kann diese Maßnahmen zulasten der Kinder und Jugendlichen schließlich nicht endlos aufrechthalten.

Es klingt im ersten Moment verführerisch: schnell erkranken und dann war es das. Aber was passiert mit den Kindern mit seltenen, aber schweren Erkrankungen oder mit Long Covid? Oder gar seltene Todesfälle. Die können wir doch nicht in Kauf nehmen. Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft unseres Landes. Da dürfen wir kein Risiko eingehen. Ihr Leben beginnt erst jetzt.

Kinderarzt Thomas Buck fordert einen kostenlosen Freizeitpass für jedes Kind, der freien Eintritt ins Schwimmbad oder in Kletterhallen ermöglicht. Quelle: Christian Behrens

Buck fordert: Weiter vorsichtig bleiben

Wie entscheidend sind die nächsten Wochen?

Sehr. Ich befürchte leider, dass die zu raschen Lockerungen dazu führen, dass das Pendel mit aller Kraft zurückschlägt. Es ist wie ein Schneeballsystem. Jeder, der nun unvorsichtig ist, keine Masken trägt oder die Impfung verweigert, erhöht die Gefahr, dass wir im Herbst wieder unsere Freiheit verlieren werden. Oder anders gesprochen: Wer hier im Alltag genauso wie im Urlaub in Italien oder Griechenland nicht vergisst, dass wir noch mitten in einer Pandemie stecken, hilft damit am Ende auch den Kindern.

Die Pandemie hat auch gezeigt, dass viel Geld da ist. Allerdings fällt es dem Staat oft wohl leichter, Milliarden an Unternehmen zu überweisen als in Kinder zu investieren.

Sehr bedauerlich. Neben Kraft und Disziplin braucht es nun auch viel Geld. Das muss zum einen langfristig in das Schulsystem gepumpt werden, das sich als Folge der Pandemie dringend wandeln muss. Außerdem würde ich aktuell einen kostenlosen Freizeitpass für jedes Kind fordern, mit dem man gratis in Schwimmbäder, Museen oder Kletterhallen kann. Das wäre ein echtes staatliches Dankeschön.

Von Britta Lüers