Hannover

Thomas Buck ist Arzt für Kinder in Hannover. Mit der NP spricht er über die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen.

Herr Buck, ab kommender Woche wird der Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige ausgeliefert. Die Stiko empfiehlt das Vakzin vorerst nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Auf Wunsch können aber auch gesunde geimpft werden. Wie stehen Sie zur Immunisierung von Kindern?

Zunächst ist wichtig, dass es nicht sein darf, dass jeder dritte Erwachsene in Niedersachsen immer noch nicht geimpft ist und so billigend in Kauf genommen wird, dass Kinder gefährdet werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass immer mehr Kinder erkranken. Bisher konnten wir sie gut schützen, allerdings nur mit einem sehr hohen Preis wie Schulschließungen. Bei steigenden Infektionszahlen unter den Jüngeren wird es langfristig auch dazu kommen, dass wir mehr Kinder verlieren werden, das ist besonders traurig, weil sie ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Wir befinden uns in einem Stadium der Pandemie, das uns allen große Sorgen bereitet. Der Unterschied zwischen gesunden Kindern und Kindern mit Vorerkrankungen ist da nicht mehr groß.

Der Infektionsverlauf bei Kindern ist aber wesentlich schwächer. Wie notwendig ist die Immunisierung von Kindern grundsätzlich?

Die Impfung von Kindern wird einen geringeren Mehrwert haben als die von Erwachsenen, weil es seltener zu schweren Verläufen kommt. Im Ernstfall kann sie aber entscheidend sein, um Kinderleben zu retten. Auch, weil Nebenwirkungen der Impfung sehr selten sind. Die Impfung kann also mehr schützen, als dass sie schadet.

Welche Sicherheit bietet die Impfung gegen Long-Covid bei Kindern?

Wir gehen davon aus, dass Menschen mit einer Impfung zwar erkranken können, das Risiko für Long-Covid aber reduziert ist. Bisher ist noch nicht abschließend geklärt, wie sich die Spätfolgen einer Covid-19-Infektion bei Kindern auswirken und welche Symptome auftreten. Fest steht aber, dass wir es mit einer nachwachsenden Generation zu tun haben und es einen Unterschied macht, ob die Spätfolgen am Ende des Lebens oder ganz am Anfang auftreten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sollte für Erziehungsberechtigte und Kinder die erste Anlaufstelle sein?

Eindeutig Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte. So können Sorgen genommen werden, wenn Eltern ihre gesunden Kinder impfen lassen möchten. Das geschieht beispielsweise schon jetzt bei einer Impfung gegen eine Hirnhautentzündung bei Säuglingen. Sie wird in Deutschland nicht empfohlen, in anderen Ländern aber schon. Gut die Hälfte der Eltern entscheidet sich zum Schutz der Kinder nach einem Gespräch für die Immunisierung.

Ein Teil der Eltern wird ihre gesunden Kinder sicher auch trotz der eingeschränkten Empfehlung impfen lassen wollen. Zuletzt hat die eingeschränkte Stiko-Empfehlung für die Impfung der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 für Verunsicherung gesorgt. Ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte wollte Jugendliche ohne Vorerkrankungen daraufhin nicht impfen. Könnte sich das jetzt auch bei den Jüngeren wiederholen?

Es kann durchaus sein, dass manche Hauskinderärztinnen und -ärzte die Impfung ohne grundsätzliche Empfehlung nicht vornehmen werden.

Von Mandy Sarti