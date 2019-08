Hannover

“Wir müssen den tödlichen Kreislauf durchbrechen!“ Eltern, Sozialarbeitern, Kita-Fachkräften und Lehrern sprach Professor Axel Haverich in der IGS Bothfeld aus der Seele. SPD-OB-Kandidat Marc Hansmann hatte den MHH-Herzspezialisten als Experten zu einer Diskussion über Kinderarmut eingeladen. Laut Statistik ist jedes vierte Kind in Hannover arm – und hat damit wahrscheinlich auch eine kürzere Lebenserwartung.

„Viele Kinder sind zu dick. Sie bewegen sich kaum noch, hocken täglich vier bis viereinhalb Stunden vorm Bildschirm“, hat Haverich beobachtet. Die MHH habe deshalb das Projekt Rebirth etabliert. Landesweit lernen 4000 Kinder an 40 Schulen wie wichtig gesundes Essen und Bewegung ist.

Haverich will Berater sein

Auf einem Bierdeckel hat der MHH-Professor die Thesen kurz skizziert, als er Hansmann kennenlernte. Aus dem Zufallstreffen beim Jazz auf dem Trammplatz ist mehr geworden. Haverich bietet sich Hansmann als Berater an. Denn sollte der jetzige Enercity-Vorstand zum OB gewählt werden, verspricht er die Einrichtung einer Kinderarmutskonferenz als eine seiner ersten Aufgaben.

„Gemessen an den Vermögenswerten ist Hannover die drittreichste Stadt in Deutschland“, sagt Hansmann. „Da geht es nicht an, dass 200 Kinder pro Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen und die Armut steigt.“

Oft verdienen Eltern zu wenig

Beifall für diese Thesen bekam der Sozialdemokrat von Familienministerin Franziska Giffey. Sie stellte die beschlossenen „Gute-Kita-“ und „Starke-Familien“-Gesetze vor, die auch benachteiligten Kindern zugutekommen sollen. Von den 13 Millionen Kindern in Deutschland, gehe es nur neun Millionen „sehr gut“, so Giffey. Zwei Millionen seien von Hartz IV abhängig, bei denen anderen zwei Millionen verdienten die Eltern zu wenig, um ohne Unterstützung über die Runden zu kommen.

„Wir arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt“, so Giffey. Gerade von Armen dürfe kein Eigenanteil fürs Essen in der Schule abgefordert werden, kein Zuschlag für eine Fahrkarte. Sie müssten Nachhilfe schon bekommen, bevor die Versetzung gefährdet ist.

Nicken im Saal, Nicken auch bei Haverich. Armut geht einher mit Bildungsarmut, weiß er. Das Risiko von chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck steige. Die Folgen seien elf Jahre weniger Lebenserwartung bei Männern und acht Jahre bei Frauen.

Mehr Gerechtigkeit als Ziel

Mit besseren Informationen, mit Sozialarbeitern in den Schulen, mit größerer Entscheidungsmöglichkeit der Schulen über das eigene Budget will Hansmann für mehr Gerechtigkeit sorgen. Er fordert soziale Kriterien für die Verteilung der Mittel. Eltern in Kirchrode müsse eher vermittelt werden, dass sie weniger Druck auf ihre Kinder ausüben „und nicht im ersten Schuljahr Englischkenntnisse sehen wollen und im dritten Mandarin“.

Es gebe Kinder in Hannover, brachte SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack ein, „die arm sind an Liebe und Geborgenheit“. Ihnen zu helfen, müsse in den Krippen beginnen. Bei Gruppengröße, Freistellung, Fortbildung „sollte Hannover deshalb besser sein als der Rest Niedersachsens“.

