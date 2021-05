Hannover

Seit Anfang April können auch Hausärzte in Niedersachsen ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen. Seitdem immunisiert die Lindener Kinderärztin Claudia Dornow mit Hochdruck schwer kranke Jugendliche in ihrer Praxis gegen das tückische Virus. Und ist damit nicht mehr die einzige Kinder- und Jugendpraxis in Hannover. Jede zweite Impfung, die die Medizinerin bereits in ihrer Praxis verabreicht, injizieren Dornow und ihr Team Eltern chronisch kranker oder behinderter Kinder.

Seit fünf Wochen wird die Kinderarztpraxis regelrecht mit Anfragen überschwemmt. „Wir haben deutlich mehr Anfragen, als wir Impfstoff bekommen. Wir würden gern sehr viel mehr impfen, aber es fehlt immer noch an ausreichend Impfstoff“, berichtet Claudia Dornow. Aktuell bekommt die Lindener Praxis 30 Dosen Biontech pro Woche. „Wünschenswert wäre mindestens die doppelte Menge“, sagt sie. Dass ihre Praxis nur mit dem Biontech-Vakzin beliefert wird, liegt daran, dass dies bislang der einzige Impfstoff ist, der für Jugendliche ab 16 Jahren in Deutschland zugelassen ist.

Ansteckungsrisiko: Corona-Impfung nur in der Mittagspause

Dienstags, mittwochs und donnerstags wird hier geimpft – meist in der Mittagszeit, in jedem Fall außerhalb der Sprechstunde. Denn, so Dornow: „Es wäre der Super-Gau, wenn sich die Jugendlichen oder die Eltern von chronisch Kranken beim Impftermin in unserer Praxis anstecken.“

Pro Termin kommen im Schnitt bis zu zwölf Patienten. Wer genau erhält hier seit April eine Impfung? Die Kinderärztin erklärt: „Wir impfen Jugendliche ab 16 Jahren, die schwere Entwicklungsstörungen haben; chronische Nierenerkrankungen, Diabetes und inzwischen auch Asthmatiker.“ Außerdem Eltern chronisch kranker oder behinderter Kinder. „Wenn diese Eltern wegen einer schweren Corona-Infektion ausfallen, wer soll dann ihre kranken Kinder pflegen und versorgen? Ganz zu schweigen davon, was passieren könnte, wenn infizierte Eltern ihre Kinder anstecken. Wir wissen einfach noch viel zu wenig darüber, was eine Corona-Infektion mit chronisch kranken Kindern macht“, sagt Dornow.

Mit der Impfung von Müttern und Vätern errichte man einen Schutzwall um diese Kinder. „So lange es kein zugelassenes Vakzin für Kinder gibt, sind sie dem Virus schutzlos ausgeliefert. Sie müssen also auf anderem Wege geschützt werden.“ Die Nachfrage der Eltern sei groß, berichtet die Kinderärztin: „50 Prozent aller Corona-Impfungen, die wir derzeit verabreichen, entfallen auf Eltern.“ Auch bei den Jugendlichen gebe es eine „gute Resonanz“.

Manchen Eltern haben Bedenken gegen die Impfung

Gelegentlich müsse man jedoch Bedenken von Eltern ausräumen. Dornow: „Dass manche Eltern verunsichert sind, weil etwa dieses Vakzin schneller als andere Impfstoffe auf dem Markt zugelassen worden ist, ist doch auch nachvollziehbar. Ich haben dafür jedenfalls Verständnis.“

Um Unsicherheiten und Irrglauben auszuräumen, helfe nur Aufklärung, so Claudia Dornow. Für sie ist es aus mehreren Gründen unerlässlich, Kinder und Jugendliche schnellstmöglich gegen Covid-19 zu impfen. „Zum einen ist das Risiko, dass kranke Kinder einen schweren Corona-Verlauf haben, wesentlich höher als eine mögliche Impfreaktion. Zum anderen werden wir in Deutschland nur dann die Herdenimmunität erreichen können und damit die Pandemie unter Kontrolle bringen, wenn auch Minderjährige geimpft werden. Kinder haben oft eine Vielzahl sozialer Kontakte.“

