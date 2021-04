Hannover

Auch in der Region Hannover infizieren sich immer mehr Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus. Doch noch immer sind keine Impfstoffe für diese Altersgruppe zugelassen. Welche Folgen das für den Verlauf der Pandemie haben kann, darüber sprach die NP mit Philipp Beerbaum, Direktor der Klinik für Kinderintensivmedizin und Kinderkardiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Beobachten Sie auch in der MHH eine Zunahme der Corona-Infektionen bei Kindern?

Langsam merken auch wir es. Im März 2020 war das anders, da haben wir in der Kinderklinik auf die Welle gewartet, doch es kam nur schwach bei uns an. Jetzt gibt es immer mehr Erkrankungen auch in dieser Altersgruppe. Allerdings beobachten wir, dass die klassische Corona-Infektion bei Kindern meist so leicht verläuft, dass ein Klinikaufenthalt nicht erforderlich ist. Was wir derzeit aber deutlich auf unseren Stationen sehen, sind die Folgezustände nach einer Covid-19-Infektion.

Was genau beobachten Sie?

Wir sehen das lebensbedrohliche PIM-Syndrom. Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, also eine stark allgemeine Entzündungserkrankung. Diese Entzündungsreaktion kann sehr intensiv verlaufen, mit Auswirkung auf verschiedene Organsystem bei Kindern. Diese kann als Folge einer Covid-Erkrankung einige Wochen später auftreten, selbst bei zunächst leichten oder sogar unerkannten Krankheitsverläufen.

Mehr Fälle von PIMS

Wie oft diagnostizieren Sie PIMS?

Seit etwa ein bis zwei Monaten haben wir in der MHH pro Woche im Schnitt einen Fall. Seit Mai vergangenen Jahres führt die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie ein Melderegister und hat bis jetzt 255 Kinder und Jugendliche mit PIMS gezählt. Seit Ende Dezember nehmen die Zahlen deutlich zu.

Wie gefährlich ist PIMS, also diese Überreaktion des Körper?

Es ist ein Krankheitsbild, das unbedingt behandelt werden muss und das wir sehr ernst nehmen. Allein in unserer Klinik haben wir bereits fünf Kinder auf der Intensivstation behandeln müssen. Die Ausprägungen sind unterschiedlich. Die Kinder bekommen sehr hohes Fieber, auch Hautausschläge, Schleimhautentzündungen, sehr oft Bauchschmerzen, auch teilweise entzündliche Herzprobleme und manchmal Atemwegsprobleme sind typisch. Glücklicherweise sind bei den behandelten Kindern Restschäden nach PIMS offenbar selten. Auch wurden bisher keine Todesfälle berichtet.

So lange es keine erprobten Impfstoffe für Kinder gibt, wird auch das PIM-Syndrom bleiben oder?

Ich bin kein Epidemiologe, sondern Kinder-Intensivmediziner, aber davon gehe ich aus, zumindest so lange wie die Pandemie anhält. Aber auch mit Blick auf Covid-19 ist es nicht unerheblich, ob wir Kinder impfen. Anders als bei Erwachsenen ist die Altersdurchlässigkeit in den sozialen Kontakten bei Kindern viel höher, das heißt sie sind viel stärker zwischen den Generationen unterwegs. Zwar denke ich nicht, dass Kinder Treiber der Pandemie sind, aber sie sind in jedem Fall potentielle Verteiler des Virus’, auch wenn sie selber offenbar nicht so häufig daran erkranken.

Impfen auch bei Kindern entscheidend

Die unter 16-Jährigen machen rund 15 Prozent unserer Bevölkerung aus. Kann die Pandemie überhaupt zum Erliegen kommen, bevor diese Gruppe geimpft worden ist?

Auch hier kann ich als Nicht-Epidemiologe nur spekulieren. Für das Überwinden der Pandemie wird es wahrscheinlich wichtig sein, auch Kinder zu impfen, nicht zuletzt auch mit Blick auf den Betrieb von Kitas und Schulen. Natürlich müssen bei den Impfungen der Kinder sehr strenge Kriterien angelegt werden, aber ich warne sehr davor, das Impfen schwarz zu malen. Dennoch wird abzuwarten sein, wie Eltern sich verhalten, da es sich bei einigen Vakzinen um ein neues Impfprinzip handelt.

Da Kinder selbst seltener schwer an Covid-19 erkranken, müssen sie also vor allem geimpft werden, um die Gemeinschaft zu schützen. Auch hier leistet diese Gruppe wieder viel für andere. Profitieren Kinder denn auch jetzt schon selber von der laufenden Impfkampagne oder werden sie, wenn alle Erwachsenen durchgeimpft sind, die nächste vulnerable Gruppe sein?

Das ist reine Spekulation und ich gehe nicht davon aus, dass Kinder die nächste Risikogruppe sind. Auch werden Kinder vermutlich indirekt von den zunehmenden Impfungen bei Erwachsenen profitieren – allein schon wegen der Alterspyramide, die wir in Deutschland haben: viele alte Menschen, wenig junge. Wenn also im Erwachsenenbereich sehr gut geimpft wird, schützt das auch Kinder. Zudem hoffe und vermute ich auch, dass geimpfte Kinder weniger häufig ein PIMS entwickeln werden, was ja ein Benefit der Impfung wäre.

Forschungen am Covid-19-Impfstoff für Kinder Während die Impfkampagne in Deutschland seit Ende Dezember läuft, sind Impfstudien mit Kindern und Jugendlichen noch mitten im Prozess. Doch es ist nicht ungewöhnlich, dass Vakzine zunächst an Erwachsenen getestet werden. Kinder seien allein aus ethischen Gründen nicht für frühe Tests vorgesehen, erklärt das Robert-Koch-Institut. Erst wenn Studien mit Erwachsenen gezeigt haben, dass Impfstoffe sicher sind, werden sie auch an Kindern getestet. Da Kinder einen sich entwickelnden Organismus haben, sind Studien in dieser Altersgruppe deutlich aufwendiger und zeitintensiver. Die Pharmakonzerne Biontech und Moderna testen ihre Vakzine seit Ende vergangenen Jahres an Jugendlichen ab zwölf Jahren. An diesem Mittwoch dann die gute Nachricht von Biontech/Pfizer: Laut Hersteller wirkt das Vakzin bei den 2260 getesteten Jugendlichen „sehr gut“. Der Impfstoff wurde gut vertragen und wies eine hundertprozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 auf. „Wir hoffen, dass wir dann schon vor dem Beginn des nächsten Schuljahres mit dem Impfen dieser Altersgruppe beginnen können“, sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. In der vergangenen Woche hatten Biontech und Pfizer verkündet, dass der Corona-Impfstoff nun auch bei gesunden Kindern bis einschließlich elf Jahren geprüft werde. Bisher ist das Vakzin nur für Jugendliche ab 16 Jahren bedingt zugelassen. Nun werden auch Kinder ab sechs Monaten in die Studien einbezogen, sagte eine Biontech-Sprecherin. Teilnehmen sollen rund 4500 Kinder in den Vereinigten Staaten und Europa. Zwei Drittel der Probanden bekommen dabei den tatsächlichen Pfizer-Biontech-Impfstoff BNT162b2, ein Drittel ein Placebo. „Jüngere Kinder, die einen großen Teil der Weltbevölkerung stellen, spielen eine entscheidende Rolle in unserem Kampf gegen Covid-19“, so die Unternehmen. Wenn die Studien erfolgreich sind und die Zulassungsbehörden das Produkt genehmigen, könne der Impfstoff nach Einschätzung der Pharmakonzerne Anfang 2022 für jüngere Kinder verfügbar sein. Ebenfalls im März kündigte Moderna eine Studie mit jüngeren Kindern und Säuglingen ab sechs Monaten an. Und auch die Briten zogen nach: Die erste Testreihe des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca mit 300 Kindern zwischen 6 und 17 Jahren ist bereits angelaufen. Doch Impfstoff-Studien an Kindern seien nicht unproblematisch, sagt der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz und Stiko-Mitglied, Fred Zepp: „Je jünger der Mensch ist, desto ausgeprägter kann er reagieren und desto stärker sind eventuell auch Nebenwirkungen.“ Unklar ist daher bislang, ob die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung für Kinder in Deutschland empfehlen würde. Auch beim Robert-Koch-Institut heißt es dazu: „Das ist bisher noch nicht absehbar.“ In Israel hingegen wartet man die Studienergebnisse gar nicht ab: Dort hat man bereits begonnen, ältere Kinder ab 12 Jahren zu impfen, die zur Risikogruppe gehören. Wie die „Times of Israel“ berichtet, wurden über 600 Jugendliche geimpft, Nebenwirkungen seien kaum aufgetreten. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) warnt vor einem solchen Einsatz außerhalb der Zulassung. bl

Von Britta Lüers