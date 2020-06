Kinder und Alkohol: Die Politik muss endlich handeln

Hannover

Landesweit haben 1917 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren so exzessiv gesoffen, dass ihnen nicht nur das Abendessen hochgekommen ist, sondern sie sich selbst in akute Lebensgefahr gebracht haben. Ganz davon zu schweigen, dass sie mit ihrem verantwortungslosen Verhalten, das im Krankenhaus endete, wichtige Ressourcen in den Notaufnahmen blockiert haben. Besonders beunruhigend: Die Komasäufer werden immer jünger und der Anteil der Mädchen nimmt stetig zu.

Nur die exzessiven Fälle landen in der Statistik

Jedes Jahr aufs Neue – und das inzwischen seit 13 Jahren – gibt es die aktuellen Zahlen zum Komasaufen. Mal ist das Entsetzen groß, dann wieder wird vorsichtig Optimismus verbreitet. Dabei kann sich niemand ernsthaft freuen, wenn junge Menschen ihre Kindheit mit Alkohol betäuben. Tatsache ist doch, dass nur die exzessiven Fälle in die Statistik fließen. Gesoffen wird unter Jugendlichen also noch viel mehr.

Anzeige

Alkohol erst ab 18 wäre wirksam

Die Politik muss endlich handeln: Höhere Preise, ein absolutes Werbeverbot – und vielleicht reift sogar die Erkenntnis, dass es für die nachwachsende Generation gesünder sein könnte, Alkohol erst ab 18 Jahren zu verkaufen.

Weitere NP+ Artikel

Von Britta Lüers