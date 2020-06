Baumärkte und Friseure haben seit Wochen wieder geöffnet, Restaurants und der Einzelhandel ebenso. Bald folgen sogar Bars. Nur Kinder scheinen bei den Lockerungen in der Corona-Krise nur eine Nebenrolle zu spielen. Noch immer sind viele Kinder nicht in der Schule oder in den Kitas. Eltern appellieren mit einer Briefaktion an den Kultusminister.