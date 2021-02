Hannover

Niedersachsens Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker fordert im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut drastische Einschnitte beim Schulunterricht. Es sei geboten, die Schulen in Niedersachsen „endlich für eine gewisse Zeit komplett zu schließen und nur noch Distanzunterricht abzuhalten“, sagte Wenker: „Wir sollten jetzt konsequent handeln, sonst könnten wir unsere Inkonsequenz eventuell sehr bereuen.“

Dabei seien es insbesondere Kinder, die nach Ansicht des hannoverschen Kinderarztes Thomas Buck massiv unter den Einschränkungen in der Corona-Pandemie leiden. Er befürchtet langfristige Schäden. „Wir laufen derzeit Gefahr, etwa 20 Prozent der Kinder einfach von ihrer weiteren Entwicklung abzuhängen – in sprachlicher Hinsicht, in gesundheitlicher Hinsicht“, sagte Buck der HAZ.

Kinderarzt vermisst langfristige Strategie

In den Arztpraxen sehe man ganz klar die Folgen des Lockdowns: „Bewegungsmangel, Sprachentwicklungsstörungen, psychische Probleme, Depression und Traurigkeit. Die Jugendlichen verlieren ihre Kontakte in der Schule und damit ihre Jugend.“ Buck, der auch im Landesvorstand der Ärztekammer ist, vermisse bei den Schulen zudem eine langfristige Strategie für die Öffnung, die das Wohl der Kinder im Auge habe. Denn, so der Mediziner: „Fest steht, dass wir es versäumt haben, die Schulen besser auszustatten, sodass sie wirklich halbwegs pandemiefest werden.“

„Landesregierung macht Kinder endgültig zu den Verlierern“

Geschockt vom vorläufigen Stufenplan für Corona-Lockerungen in Niedersachsen zeigt sich die „Initiative Familien in der Krise“. „Damit wird Familien jede Perspektive auf baldige Erleichterung genommen und Kinder und Familien endgültig im Stich gelassen“, sagt die Sprecherin Sina Denecke. Die negativen Auswirkungen von Kita- und Schulschließungen auf Kinder und Jugendliche seien inzwischen weitreichend bekannt, so Denecke: „Dennoch und entgegen aller Versprechen spielen ihre Bedürfnisse und Rechte bei der Lockerung der Maßnahmen keine Rolle. Die niedersächsische Landesregierung macht damit Kinder endgültig zu den Verlierern dieser Pandemie.“

Der Stufenplan des Landes sieht vor, dass ein täglicher Regelbetrieb in Kitas und Schulen erst ab einer Inzidenz von unter 25 wieder aufgenommen werden soll. Denecke warnt: „Das dauert zu lange. Wir fragen uns, warum es nach knapp einem Jahr Pandemie scheinbar immer noch nicht möglich ist, Präsenzbetrieb in Schulen und Kitas mit einem umfassenden Hygienekonzept möglich zu machen. Während an anderer Stelle zurecht Milliarden investiert werden, geht der Bildungsbetrieb weitestgehend leer aus.“ Kinder und Familien seien der Politik offensichtlich nicht wichtig genug.

Initiative fordert Schul- und Kitaöffnung ab 15. Februar

Da nach Ansicht der Initiative die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen mit Blick auf die jüngsten der Gesellschaft komplett fehle, fordert das Bündnis: „Alle Kinder müssen ab dem 15. Februar wieder in die Schulen und Kitas gehen dürfen, zumindest im Szenario B. Sobald Geschäfte und Restaurants öffnen, müssen sofort auch alle Kinder wieder im Regelbetrieb zur Schule und Kita gehen können.“ Dafür brauche es endlich umfassende Maßnahmen, etwa eine Schnellteststrategie, den Einsatz von Lehramtsstudenten oder alternativen Räumlichkeiten. Denecke: „Kinder und Familien brauchen eine Perspektive.“

Von Britta Lüers