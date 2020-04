Demo gegen Kita-Lockdown

Hannover

Die Dauer der Kita-Schließungen in Niedersachsen bis zu den Sommerferien ist laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) „keineswegs in Stein gemeißelt“. Alle zwei Wochen solle anhand der Infektionslage neu entschieden werden, betonte Tonne. Doch immer mehr Eltern von Kleinkindern im Land sind bereits jetzt mit der Doppelbelastung von Beruf und Kinderbetreuung zu Hause überfordert. Immer lauter wird auch die Kritik, dass Spielplätze weiterhin geschlossen sind.

Motto der Demo: „Kinder brauchen Kinder“

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, hat die zweifache Mutter Shahla Pemp zusammen mit Sonja Zernick-Förster, Mutter von drei Kindern, für Donnerstag eine Demonstration auf dem Opernplatz angemeldet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Kinder brauchen Kinder“. Los geht es um 15 Uhr. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wird mit 50 bis 150 Teilnehmern, Kinder inklusive, gerechnet. Polizei und Gesundheitsamt haben den Veranstaltern strenge Auflagen erteilt, so müssen Kinder sogar einen Sicherheitsabstand von drei Metern einhalten. „Bei mehr als 200 Teilnehmern löst die Polizei unsere Demo auf“, so Pemp.

Anzeige

Die beiden Mütter wollen gemeinsam mit anderen Eltern eine Menschen-Bänder-Kette auf dem Opernplatz bilden, die Teilnehmer sollen dafür ein zwei Meter langes Band oder Seil mitbringen. „Und dann sollen alle Kinder aus vollem Herzen rufen ’Kinder in den Kindergarten! Wir können nicht mehr länger warten! Wollen auf den Spielplatz gehen und auch unsere Freunde sehen“, so Pemp. Den Kita-Kindern sei ein wichtiger Lebensraum genommen worden, sagt Zernick-Förster: „Kita, Freunde und geöffnete Spielplätze oder Parks, in denen man toben darf – all das fehlt den Kindern. Mit Blick auf die Kleinsten in der Gesellschaft wird bei den Lockerungen keine Verhältnismäßigkeit gewahrt.“

Weitere NP+ Artikel

„Fühlen uns von der Politik nicht gesehen“

Kinder haben ein Recht auf Spielen sowie ein Recht auf ihren Kindergarten und Verabredungen mit Freunden, sagen die Initiatorinnen. Pemp: „Doch wir fühlen uns von der Politik nicht gesehen, das Land lässt uns Kita-Eltern ohne Konzept und Perspektive im Regen stehen. Es kann doch nicht sein, dass Kleinkinder nun bis September, abgeschnitten von wichtigen sozialen Kontakten, zu Hause betreut werden müssen.“ Die Mütter fordern von der Politik „eine echte Alternative“. Denn Sorgen bereitet ihnen auch, dass je eines ihrer Kinder im Sommer eingeschult wird: „Fünf Monate sollen die Vorschüler ohne soziale Kontakte und Struktur auskommen. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass diese Kinder in der Schule völlig überfordert sein werden, wenn sie die Interaktion mit Gleichaltrigen erst wieder neu lernen müssen.“

Von Britta Lüers