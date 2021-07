Nette Geste der Stadt Hannover: Mit Beginn der Sommerferien am 22. Juli haben Kinder bei einschließlich 15 Jahren freien Eintritt den städtischen Freibädern. Bei den privaten Bädern will die Stadt den Betreibern den entgangenen Eintritt ersetzen. Die Idee der Verwaltung hat der Sportausschuss am Montag abgenickt.