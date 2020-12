Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Leuschnerstraße (Mühlenberg) ist am Montagnachmittag an einer Wohnung ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr rettete eine Katze und eine Schildkröte. Zwei Kinder brachten sich selbst in Sicherheit. Eine Katze starb.