Hannover

Wer wohnt eigentlich in der Nachbarwohnung, wie geht es meinen Mitmenschen im Haus nebenan? In einer Großstadt wie Hannover weiß kaum noch jemand etwas über seinen Nachbarn. Das soll sich nun ändern. Unter dem Motto „ Kiez statt Kirmes“ bringt die „Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit“ fünf verschiedene Nachbarschaften gemeinsam auf die Straße. An jedem Standort gibt einen Kiezschnack (immer am Montag um 18 Uhr), bei dem die Woche gemeinsam geplant wird. Den Abschluss bildet jeweils ein Kiezfest am Wochenende. Organisiert werden diese Straßenfeste von Bewohnern und Initiativen vor Ort.

Bürger zusammenbringen und zum Austausch anregen

Los geht es am Sprengelgelände (26. August bis 31. August), der Schwerpunkt liegt hier auf dem Thema Nachhaltigkeit. „Wir wollen Müll upcyceln und zum Beispiel Mobiles daraus basteln“, erklärt Bettina Harborth, Geschäftsführerin des Vereins und der beteiligten Initiative Spokusa. Eine Woche später (2. bis 8. September) startet das Fest in der Paulstraße, wo es um Musik, Sport und Spiele geht. „Wir wollen Bürger zusammenbringen und das Interesse der Bewohner an ihrem Stadtteil herauskitzeln“, erklärt Marlo Zirr, Vorstand des Nachbarschaftsvereins „wasmitherz“, der ebenfalls als Initiative beteiligt ist. Die weiteren Feste finden zwischen der Grotefeldstraße und der Gerberstraße (9. bis 15. September), zwischen der Ihme und der Glocksee (16. bis 22. September) und dem Kötnerholzweg (23. bis 28. September) statt. Interessierte können jeweils am Montag um 18 Uhr zum Kiezschnack kommen oder sich im Internet informieren: www.gesellschaftplus.de

Von Cecelia Spohn