Hannover

Region und Stadt werden bald bei der Kfz-Zulassung enger zusammenarbeiten. Das berichtete Ordnungsdezernent Axel von der Ohe auf Anfrage der FDP-Ratsfraktion. Sie hatte nachgehakt wegen „Defiziten in der Arbeitsorganisation sowie Corona-Ausbrüchen und Quarantäneanordnungen“, die wiederholt zu Schließungen und entsprechend langen Wartezeiten geführt hatten.

Der Rat hatte bereits 2019 beschlossen, dass Stadt und Region für die Kfz-Zulassung eine einheitliche Software nutzen. Passiert auch laut von der Ohe. Das EDV-Fachverfahren müssen allerdings Ende 2022 abgelöst werden; man arbeite an einer gemeinsamen neuen Ausschreibung. Damit würden technische Voraussetzungen zur weiteren Kooperation geschaffen.

Engpässe auch in der Region

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der coronabedingten Schließung hat die Region der Stadt in 486 Fällen geholfen. Mehr, so der Ordnungsdezernent, sei nicht möglich, weil überall Engpässe herrschten und erhebliche „Terminvorlaufzeiten“ bestünden. Den Mitarbeitern „lahme Arbeit“ zu unterstellen, sei nicht gerecht. Das Personal würde aufgestockt – allein durch 40 Nachwuchskräfte noch in diesem Sommer.

200 bis 250 private Kraftfahrzeuge würden täglich um- , ab- oder neu angemeldet. Elektronisch geschehe das bei nicht mal zehn Prozent. Schwierigkeiten mit dem Bürgerservice herrschten derzeit in allen bundesdeutschen Großstädten, leider auch auch bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten. Zehn Wochen Wartezeit sind dort eher Regel als Ausnahme. Für die Kfz-Zulassung liege die Wartezeit bei acht Wochen, berichtet von der Ohe. Er räumt ein: „Schon 14 Tage sind eigentlich zuviel.“

Von Vera König