Kevin Kühnert, was können wir aus der Pandemie lernen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Kevin Kühnert Hannover besucht. Fragt man den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD nach Landeshauptstadt, kann er von vielen Juso-Treffen berichten. „Hier können sich alle Mitglieder zentral treffen“, erzählt er. Doch diesmal ist es kein lapidarer Besuch – es ist der erste, seitdem Deutschland mit dem Coronavirus umgehen muss. Seitdem das Land einen Shutdown erlebt hat und langsam lernt einen Alltag mit der Krankheit zu gestalten.

Bei seinem Besuch geht es dabei aber vor allem um eine Gruppe: Kinder und Jugendliche. Denn die haben die Krise auf besondere Weise erlebt, durften nicht mehr zur Schule oder in den Kindergarten gehen, weder auf Spielplätzen toben, noch Gleichaltrige treffen. Mit ihnen hat er deswegen am Mittwoch über die Auswirkungen der Pandemie gesprochen. Kevin Kühnert ist überzeugt: „Die vergangenen Wochen waren nicht nur eine Herausforderung, sie waren eine Zumutung für viele Menschen. Wenn auch eine notwendige.“ Die Krise habe gezeigt, dass Bildung neu gedacht werden müsse, aber auch, dass die Digitalisierung nur dann funktioniere, wenn am Ende jedes Kind über einen Laptop oder ein Tablet und die notwendigen Kenntnisse verfüge. „Dass die Regierung Geld bereitgestellt hat, damit die Geräte angeschafft können, ist ein guter Schritt, aber wir müssen nacharbeiten“, sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Hannovers SPD-Vorsitzender Adis Ahmetovic fügt hinzu: „Der Besitz eines digitalen Gerätes muss zum Grundrecht gehören, nur so können wir die Digitalisierung vernünftig umsetzen.“

Betreuungsituation neu denken?

Aber den beiden geht es um mehr als nur einen Laptop oder ein Tablet. Sie wollen auch, dass die Betreuungssituation verbessert wird. Mit Blick auf eine mögliche zweite Infektionswelle sagt Kevin Kühnert: „Wir müssen innerhalb der EInrichtungen noch flexibler werden, immerhin gehört ein Fünftel der Mitarbeiter zur Risikogruppe. Um den Betreuungsschlüssel nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, müssen wir deswegen über eine stärkere Kooperation mit Vereinen und Verbänden nachdenken.“ Daneben spricht er sich dafür aus, dass die Länder zu ähnlichen Regelungen kommen wie in Berlin: Denn dort ist das Mittagessen und die Schülerbeförderung kostenlos.

Unterwegs in Hannover: SPD-Bundesvize Kevin Kühnert und Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Quelle: Behrens

Aus der Krise gelte es aber noch andere Dinge zu lernen, ist Kühnert überzeugt: „Junge Menschen brauchen ein Mitbestimmungsrecht. Deswegen muss das Wahlrecht herabgesenkt werden.“ CDU und CSU müssten aufhören, das Thema weiter zu blockieren.

Für Kevin Kühnert endet der Tag in Hannover, der anders war, als er sich das noch vor einigen Monaten ausgemalt hätte. Doch am Ende bleibt eine Erkenntnis: „Es gibt viel zu tun.“

Von Mandy Sarti