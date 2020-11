Hannover

Ein Brand in einem Keller in der Landwehrstraße ( Döhren) hat am Sonnabendnachmittag die Polizei, die Feuerwehr und die Bewohner des Mehrfamilienhauses aufgeschreckt. Vier Personen und ein Hund wurden verletzt, die Polizei ermittelt die Ursachen.

Das Feuer brach im Keller des Hauses aus, der Rauch zog sich in die oberen Etagen. Laut Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger mussten drei Kinder und Jugendliche im Alter von zehn, 13 und 17 Jahren sowie eine 47-jährige Frau wegen Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden. Diese Personen gehörten nicht zu einer Familie, sondern seien Nachbarn. Außerdem sei ein Hund mit Sauerstoff gerettet und eine Katze – lebendig – gefunden worden.

Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Um 15.08 Uhr ging ein entsprechender Alarm bei der Polizei ein, gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Petra Rückerl