Hannover

Die Feuerwehr Hannover war am Sonnabendvormittag in Hannover-Mitte im Einsatz. An der Prinzenstraße, schräg gegenüber vom Schauspielhaus, drang Rauch aus mehreren Kellerfenstern, teilte Feuerwehrsprecher Michael Hintz mit. Vor allem an der angrenzenden Alexanderstraße sei die Rauchentwicklung besonders stark gewesen. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Gegen 12 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, und auch die Rauchentwicklung konnte eingedämmt werden. Verletzt wurde niemand. „Die Bewohner haben das Gebäude rechtzeitig verlassen“, sagt Hintz. Zudem konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Stockwerke verhindert werden.

Feuerwehr sucht nach Brandnestern

Die Feuerwehr sucht weiter nach möglichen Brandnestern. „Die größte Herausforderung war es, den Brandherd zu finden“, so Hintz. Der Hochkeller sei mit Akten vollgestellt gewesen. Am Mittag waren die Einsatzkräfte dabei, Rauch aus dem Gebäude zu treiben. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren im Einsatz.

Von Manuel Behrens