Hannover

Diebe haben nachts mehrere Keller in Hannovers Südstadt geplündert. Die Unbekannten erbeuteten demnach mehrere Fahrräder, darunter auch teure E-Bikes und Pedelec. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Die Täter schlugen in der Nacht zu Dienstag an drei Neubauadressen zu.

Verdächtige Personen beobachtet?

„Nach dem Aufhebeln der Türen entwendeten die Täter insgesamt sieben Fahrräder“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Betroffen sind nach Behördenangaben Gemeinschaftskeller an der Anna-Zammert-Straße, Großen Düwelstraße und Tiestestraße. Beinahe wäre den Täter noch der Zutritt zu einem vierten Haus gelungen, scheiterten allerdings.

Wohin die Diebe mit den Rädern, E-Bikes und Pedelec verschwanden, ist unklar. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. Bei der Suche nach den Tätern bitten die Beamten zudem Zeugen um Hinweise, die im näheren Umfeld verdächtige Personen beobachtet haben. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 32 17.

Von Peer Hellerling